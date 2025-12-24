Oglas

Izvan su životne opasnosti

Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljičnim monoksidom

Hina
24. pro. 2025. 12:58
policija, policijski auto
PU zagrebačka

Peteročlana obitelj kod Našica, u kojoj je i dvoje djece od šest i osam godina, u utorak se otrovala ugljičnim monoksidom te je zbrinuta u našičkoj Županijskoj bolnici, izvijestila je u srijedu osječko-baranjska policija.

Prema dosad prikupljenim saznanjima i provedenim očevidom, utvrđeno je da je peteročlana obitelj, osobe u dobi od 82, 52, 46 te 8 i 6 godina, u ponedjeljak, 22. prosinca došla u mjesto Markovac Našički, u kuću u kojoj borave samo mali dio godine. 

U utorak popodne u jednom je trenutku došlo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u zatvorenom prostoru, koju su udisali ukućani.

U kuću je po ranijem pozivu vlasnika, došao stručnjak za plinske sustave, koji je ukućane zatekao dezorijentirane ili u nesvijesti te je pozvao djelatnike županijskog Zavoda za hitnu medicinu, koji su članove obitelji hitno prevezli u Županijsku bolnicu u Našice.
Članovi obitelji su izvan životne opasnosti i u bolnici su zadržani na promatranju, a slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, napominju u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj.

našice trovanje ugljičnim monoksidom ugljični monoksid

