Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljičnim monoksidom

U kuću je po ranijem pozivu vlasnika, došao stručnjak za plinske sustave, koji je ukućane zatekao dezorijentirane ili u nesvijesti te je pozvao djelatnike županijskog Zavoda za hitnu medicinu, koji su članove obitelji hitno prevezli u Županijsku bolnicu u Našice.

Članovi obitelji su izvan životne opasnosti i u bolnici su zadržani na promatranju, a slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, napominju u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj.