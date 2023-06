Podijeli :

Novinari Marko Repecki (N1) i Marko Biočina (Nova TV) komentirali su članak Financial Timesa kako je i u kojim okolnostima Vlada razgovarala s Allianzom prilikom raspetljavanja situacije u Fortenovi. Premijer Andrej Plenković odbacuje navode Financial Timesa da je Vlada radila pritisak na Allianz nakon što se taj fond povukao iz transakcije vrijedne 500 milijuna eura. Mirovinski fondovi trebali su prošle jeseni kupiti udio Sberbanke u Fortenovi.

“Iz moje perspektive potpuno je neprihvatljivo da Vlada pokušava naređivati privatnim subjektima na njihove poslovne odluke. Ne vidim nijedan razlog zašto bi Vlada to činila i zašto bi to bilo normalno i oni zašto bi se oni bili dužni opravdavati zašto su odustali od investicije. Mogu odustati iz bilo kojeg razloga, ne moraju objašnjavati ni Vladi ni bilo kome. Opravdan je svaki razlog. Cijela situcija je po meni bizarna”, rekao je Repecki.

Biočina se slaže da bi tako to trebali biti tako, ali da u praksi imamo puno nijansi sive. “Kad je situacija takva da postoji jedan gospodarski subjekt kao što je Fortenova i kad se on nalazi situaciji u kojoj se nalazi, da u vlasničkoj strukturi imamo sankcioniranu rusku banku, mislim da je logično da je Vlada zainteresirana što će se s tim dogoditi i da je u nekom formatu angažirana. Diljem Europe postoje takvi primjeri. Pitanje je gdje je tu granica i je li prijeđena. Ako postoji situacija ‘niste napravili transakciju, rekli ste da hoćete’, a vi ćete u odmazdu poslati HANFA-u, e onda je to doista nešto što je nedopušteno i ne može u bilo kojem kontekstu biti normalno i ne bi trebalo za to postojati opravdanja.”

Financial Times kažeda je njemački Allianz procijenio da bi se tu kršile sankcije protiv Rusije, Vlada kaže da to nije istina.

“Slažem se da ne mora doći do kršenja sankcija ako novac nije upućen u Rusiju. Vezano za prethodno, Vlada se poziva da se radi o strateškoj kompaniji, tu se moramo vratiti pet godina unazad. Vlada je bila u prilici kroz izvanrendu upravu rasformirati Agrokor, danas Fortenovu, prodati kompaniju po kompaniju i ne bi sustav imao toliki utjecaj na hrvatsko gopspodarstvo. Mogli su pojedinačno prodati kompanije, time namiriti vjerovnike i ne bi sada bilo problema koji imamo. Vlada je sačuvala tu strukturu i sada imaju problem koji imaju”, kaže Repecki.

Isto misli i Biočiona koji je rekao da smo u proces lex Agrokora ušli jer smo imali kompaniju koja je sistemski rizična, a “sada smo opet u situaciji da imamo kompaniju koja može biti sistemski rizik, ako ne možda i veći”.

“I u tom kontekstu mi se kao društvo, kao ekonomija tog rizika nismo riješili i iz te perspektive je taj proces bio neuspješan. Moglo se do na drugi način napraviti, da imamo danas, ne jednu, nego više kompanija i nijedna onda ne predstavlja rizik koji danas predstavlja Fortenova”, rekao je Biočina.

Objava Financial Timesa nije nikakvo iznenađenje, Repecki kaže da se to moglo pretpostaviti. “To što je izašlo nije otkriće. Još u studenome prošle godine smo čuli premijera koji je direktno prozivao na red mirovinske fondove, posebno je istaknuo AZ. U tom smislu je išla izjava koja se može protumačiti kao neki pritisak. Nama ovo nije iznenađenje. Ako oni pritišću Allianz u Njemačkoj preko Ministarstva vanjskih poslova, onda je lako pretpostaviti da su pritiskali i HANFA-u”, rekao je.

