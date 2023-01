Podijeli :

Izvor: N1

Ruska prorežimska agencija Tass ponovno prenosi izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Ovaj put prenose izjave vezane uz odluku o isporuci njemačkih i američkih tenkova Ukrajini, što je inače izazvalo burne reakcije u Rusiji. Rusi i u ovom slučaju prenose Milanovićeve izjave kao argumente za pravdanje svojih teza.

Milanović našao novu metu: “Jeste čuli što je rekla? Mi smo u ratu s Rusijom”

“Isporuke zapadnih tenkova Ukrajini produžit će rat. Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to zasad nije na vidiku, rat se neće zaustaviti. Nadam se da se neki razgovori vode ili ćemo lagano prema trećem svjetskom ratu, za koji neki misle da je već počeo. Što se tiče tenkova, i ruski i američki jednako gore”, izjavio je u četvrtak Zoran Milanović, što je preuzeo Tass.

Dodaju da je predsjednik poručio da Hrvatska ne planira sudjelovati u neprijateljstvima protiv Rusije prenoseći njegove riječi: “Možda ti tenkovi izgore, možda dođu do Krima, ali bez Hrvatske. Ja ću to uvijek zagovarati. Oni koji se žele svidjeti nekome u Bruxellesu možda će to zagovarati, ali ja neću.”

Nedavno se i Vladimir Solovjov, ruski novinar kojeg neki nazivaju i omiljenim Putinovim novinarem, u svojoj emisiji osvrnuo na jednu od Milanovićevih izjava. “To ne govori neki zadnji čovjek u Europi, nego predsjednik Hrvatske”, kazao je Solovjov.

Predsjednik odbora za obranu u ruskom parlamentu Andrej Kartapolov u istoj je emisiji također komentirao: “Dobro je što se uopće pojavljuju političari koji počinju razmišljati o vlastitom narodu, kao predsjednik Hrvatske.”

HDZ: Milanović posve otvoreno radi u interesu Putina

Dakle, Milanovićeve riječi u Rusiji se ne prenose prvi put, niti je hrvatski predsjednik zvijezda u samo jednom ruskom mediju. Zbog činjenice da Milanovićeve izjave prenosi niz ruskih medija, po Milanoviću je danas oštro opleo i HDZ u objavi s naslovom “Iz Rusije s ljubavlju.”

Novi tenkovi puno znače za Ukrajinu. Pitanje je samo hoće li stići na vrijeme

“Karijes s Pantovčaka opet je heroj u ruskim režimskim medijima. Kako i ne bi hvalili i slavili Zorana ‘Lex Perković’ Milanovića kada podjednako kao Kremlj vrijeđa Njemačku te je osuđuje zbog isporuke borbenih tenkova Leopard 2 Ukrajini, kada gorljivo širi teze koje je već izrekao Putinov glasnogovornik Peskov. Obojica najavljuju da će ti tenkovi ‘izgorjeti’, a čovječanstvu prijete – kako bi se zaustavilo slanje pomoći Ukrajini – ‘novim svjetskim (nuklearnim) ratom.’

Pritom Milanović očito mrske mu Nijemce podsjeća ‘da su već pokušali ratovati s Rusijom’, aludirajući na Hitlera – slično kao kada je Ukrajincima podmetao ‘nacizam’ zato što ne pristaju biti porobljeni. Tvrdi i da će isporuka njemačkih i američkih tenkova ‘samo produžiti sukob’ (hm, sukob, ne agresija ili invazija). U prijevodu – traži da Kijev kapitulira!”, piše HDZ na Facebooku pa nastavlja:

“Milanović sada već posve otvoreno radi u interesu ruske agresije i Putinova nedemokratskog režima, a protiv Ukrajine, Europe (koju je opet obasuo uvredama) i Zapada. Želi Hrvatsku u ‘ruskom svetu’. Ali ne brinite: i dalje će ga podržavati Grbin & Grmoja, i dalje će tvrditi da u njegovim izjavama ne vide ništa sporno.”

Podsjetimo, nakon tjedana pritiska saveznika Berlin i Washington obećali su Ukrajini desetke modernih tenkova, otvarajući put da to učine i Kanada, Poljska, Finska, Španjolska, Norveška i druge zemlje. Zapadni saveznici obećali su oko 150 tenkova, iako Ukrajina poručuje da joj trebaju stotine kako bi razbila ruske obrambene linije i oslobodila okupirani teritorij na jugu i istoku.

