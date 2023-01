Novi tenkovi puno znače za Ukrajinu. Pitanje je samo hoće li stići na vrijeme

Podijeli :

Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Tenkovi M1 Abrams koje će SAD poslati Ukrajini predstavljaju značajno poboljšanje u naoružanju Kijeva, ali neće napraviti razliku u sljedećoj fazi rata.

Odluka o slanju tenkova veliki je preokret nakon dosadašnjih argumenata Pentagona da ovi tenkovi nisu primjereni ukrajinskim ratištima, piše BBC.

No, i sama najava čini razliku. “Ona je omogućila Njemačkoj da odluči poslati tenkove Leopard 2, kao i drugima koji imaju Leopard tenkove,” kaže Kurt Volker, bivši američki posebni predstavnik u Ukrajini.

Zapadni saveznici žele pojačati ukrajinske kapacitete oklopnih vozila u sljedećih šest do osam tjedana, kako bi pomogli Ukrajini da se pripremi za novu rusku ofenzivu koja se očekuje u proljeće.

No, trebat će više vremena da tenkovi Abrams stignu na bojište, kao i da Ukrajinci nauče kako raditi na njima. Njemački Leopardi, s druge strane, mogu na ratište biti poslani relativno brzo jer je njima lakše upravljati.

Američki i njemački dužnosnici nisu javno govorili o vezi između te dvije odluke. Svoje su najave ipak koordinirali i tako riješili velika neslaganja unutar saveza Zapada koji je dosad zabrinjavao Washington.

Od početka rata, Bidenova administracija i njeni saveznici pažljivo su odlučivali o opskrbi Ukrajine oružjem u želji da izbjegnu eskalaciju od strane Rusije.

No oprez je oslabio nakon niza ukrajinskih uspjeha na ratištu. Izgledi za novu rusku ofenzivu u fokus su stavili tenkove, koji su potrebni pogotovo za sposobnost ukrajinske vojske za borbu na otvorenom terenu na istoku zemlje.

Po Europi je raspoređeno oko 2.000 tenkova Leopard 2, zbog čega je Berlin bio pod sve većim pritiskom saveznika da pošalje vlastite tenkove ili potpiše odobrenje drugim zemljama za izvoz. Nijemci pak nisu željeli biti jedina sila Zapada koja šalje tenkove u rat protiv Rusije, a najava Britanije da planira poslati desetak vlastitih tenkova nije bila dovoljna.

Do prije nekoliko dana, dužnosnici iz Pentagona su tvrdili da slanje tenkova M1 Abrams nije opcija. Ti tenkovi su među najboljima na svijetu, ali istovremeno su skupi, komplicirani za upravljanje, teško ih je održavati i zahtijevaju temeljitu obuku.

Ništa od toga se nije promijenilo. Međutim, unutar administracije došlo je do razgovora o tome kako odgovoriti na razmirice unutar Europe, a dogodio se i niz razgovora između američkog predsjednika Joea Bidena i njemačkog kancelara Olafa Scholza. Jedan viši dužnosnik američke vlade rekao je da je Bidenu prioritet transatlantsko jedinstvo. “Ova odluka pokazuje koliko smo ujedinjeni sa svojim saveznicima i partnerima, kao i da sve korake poduzimamo koordinirano,” izjavio je John Kirby, glasnogovornik američkog vijeća za sigurnost.

“Skupa s kratkoročnim angažmanom Nijemaca, slanje Abramsa predstavlja dugoročni angažman,” rekao je američki dužnosnik.

Bivši američki veleposlanik u Ukrajini, John Kerbst, ima čvršći stav o tom dugoročnom angažmanu. “Administracija nije nužno željela slati tenkove,” izjavio je. “No onda su vidjeli kamo idu rasprave. Vidjeli su kakvo je javno mnijenje i mislim da su željeli u dobroj vjeri uvjeriti Nijemce.”

“No ako su željeli da to uspije, morali su pristati na slanje Abramsa i to su i učinili. To nije nešto što su željeli. Zato će tim tenkovima trebati jako dugo da stignu do Ukrajine,” dodao je Kerbst.

Kako god pogledamo, tenkovima Abrams trebat će dugo da stignu na odredište, uzimajući u obzir sve komplikacije i metodu nabave. Tenkovi će biti kupljeni od privatnih opskrbljivača umjesto da dolaze iz Pentagonovih zaliha, što znači da će trebati mjeseci – a možda i godina dana – da stignu do Ukrajine.

U međuvremenu, vojni analitičari kažu da će tenkovi Leopard pružiti značajno pojačanje ukrajinskih sposobnosti, no da neće biti spas sam po sebi: morat će funkcionirati u kombinaciji s artiljerijom i pješaštvom.

To će biti važan faktor pri odlučivanju je li ovo trenutak u sukobu koji će promijeniti situaciju.

Također će se vidjeti hoće li slanje ovih tenkova ponovno pomaknuti granice po pitanju slanja oružja pa bismo u budućnosti mogli vidjeti opskrbu ratnim zrakoplovima ili raketama duljeg dometa.

