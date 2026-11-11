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IZBOR USTAVNIH SUDACA

Plenkovićev kriterij izazvao žestoki sukob HDZ-a i oporbe: "Žele blokirati institucije"

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Helena Puljiz
|
11. stu. 2026. 11:35
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija N1

Nakon što je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u srijedu je utvrdio listu od četvero kandidata za izbor trojice sudaca Ustavnog suda, oglasili su se predsjednik i potpredsjednik Odbora Ivan Malenica i Saša Đujić te članica Sandra Benčić, a razvidno je kako i dalje nema suglasnosti pozicije i opozicije o predloženim kandidatima.

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Odbor je utvrdio listu od četvero kandidata za izbor trojice sudaca Ustavnog suda, na kojoj su Ana Horvat Vuković, Željko Pajalić, Goran Selanec i Mladen Sučević, a opozicija smatra spornim poredak kandidata s kojim se ide na glasanje na plenarnoj sjednici, dok pozicija tvrdi da je poredak određen na sličan način kao i pri posljednjem izboru desetero sudaca 2024. godine.

Opoziciji je sporno i da se vladajući zalažu za kriterij izbora koji je utvrdio predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, a prema kojemu parlamentarna većina mora imati većinu i u Ustavnom sudu.

"Nema više tajnih dogovora s HDZ-om"

Potpredsjednik Odbora iz SDP-ovih redova Saša Đujić istaknuo je kako nema nikakvog dogovora s HDZ-om i da nisu ništa "razgovarali, pregovarali i dogovarali".

"S njima više nema nikakvih tajnih razgovora, pregovora i usuglašavanja. Kao lijevi blok glasali smo za tri kandidata za koje smatramo da su najadekvatniji za dužnost ustavnih sudaca. Kolege iz vladajuće većine su glasali za svoja dva i podržali još dvoje naših, pa su usuglašena četiri kandidata s kojima idemo na glasanje na plenarnoj sjednici", kazao je Đujić.

Benčić je dodala da su na temelju svih prijava utvrdili kako su to najbolji kandidati i da pokrivaju različite sektore. Istaknula je da se kod Selanca radi o reizboru i da se lijevi blok od početka zalaže za reizbor ustavnih sudaca, osim ako postoje otegotne okolnosti koje bi onemogućavale reizbor.

Što je s izvješćem o ustavnosti "Plenkovićeva kriterija"?

"HDZ je podržao dvoje od troje naših kandidata. Nama je od početka stalo da Ustavni sud funkcionira i izvršava svoju izuzetno važnu funkciju. Ne pristajemo i nećemo pristati da je kriterij izbora to da parlamentarna većina ima većinu i u Ustavnom sudu. Zato još jednom apeliram na Ustavni sud i njihova predsjednika da se Saboru dostavi izvješće o praćenju ustavnosti, koje smo tražili još proljetos, a prije je tražio i GONG, u pogledu upravo ustavnosti kriterija koje je nametnuo Andrej Plenković da parlamentarna većina treba imati tzv. svoju većinu i u Ustavnom sudu", naglasila je Benčić i dodala kako se s takvim pristupom ne slažu.

"Smatramo da ustavni suci trebaju biti neovisni u svojoj funkciji i nevezani za parlamentarnu većinu i da nikad, prema Ustavu i zakonu, nije postojao kriterij koji bi parlamentarnoj većini davao mogućnost izbora većeg broja kandidata. Uvjet je dvotrećinska većina, a to znači da se trebaju dogovoriti pozicija i opozicija", rekla je Benćić i upozorila da je prošlo već šest mjeseci otkad su tražili da se ocjeni ustavnost Plenkovićeva kriterija.

Đujić je dodao i kako je moguće da se na plenarnoj sjednici izaberu sva tri ustavna suca, ali i da se izabere samo jedan ili dva, odnosno da se ne izabere nijedan.

Malenica: Opoziciji nije stalo do izbora ustavnih sudaca

Predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) novinarima se obratio nakon opozicijskih predstavnika i ustvrdio kako opoziciji, za razliku od vladajućih, nije stalo da se popuni sastav Ustavnog suda s još tri suca.

"Utvrdili smo redoslijed kandidata i popis za ustavne suce. Četiri kandidata idu na plenarnu sjednicu. S pozicije HDZ-a cilj nam je da se popuni Ustavni sud s još troje sudaca, a zabrinjavajuće je da opozicija pokazuje da im nije stalo do izbora", kazao je Malenica i dodao kako postoji sukob unutar oporbene koalicije.

Naglasio je kako je HDZ-u cilj stabilnost Ustavng sud, a apelirao je na postojeće ustavne suce, koji su došli u US na prijedlog opozicije, da nastave s radom i nastave odlučivati o povredama ustavnih prava hrvatskih građana.

"Opozicija želi blokirati institucije, imamo pravo na većinu "

Malenica je istaknuo i da prigovori opozicije na redoslijed kandidata, u prijedlogu koji je upućen na plenarnu sjednicu, ne stoje te da "ne bi prejudicirao kako redoslijed može utjecati na glasanje i da je 2024. desetero sudaca izabrano na sličan način.

Kad je riječ o opaskama opozicije da kriterij izbora ne može biti osiguravanje parlamentarnoj većini da ima većinu i u Ustavnom sudu jer ustavni suci služe narodu, a ne vlasti, Malenica je rekao da je odnos snaga u Saboru izraz narodne volje, s obzirom na ustavno uređenje RH.

"Mislim da s figom u džepu ulaze u ovo i da ne žele izabrati troje sudaca nego blokirati institucije, što čine troje sudaca koji su na njihov prijedlog izabrani u Ustavni sud. Pozivam ih na razgovor da se do same plenarne razgovara o tim kandidatima. Jer, ako im je cilj popunjavanje, onda moraju razgovarati. S figom u džepu proklamiraju da im je stalo do Ustavnog suda, a da im je stalo onda bi se dogovarali i apelirali na troje postojećih ustavnih sudaca da se vrate radu", zaključio je Malenica.

Na pitanje novinara kakav je stav HDZ-a o kandidatima Horvat – Vuković i Selanec, Malenica je odgovorio da će taj stav imati do plenarne sjednice, za koju ne zna kad će se održati.

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andrej plenković hdz ivan malenica možemo odbor za ustav sandra benčić saša đujić sdp ustavni sud vlada andreja plenkovića

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