"HDZ je podržao dvoje od troje naših kandidata. Nama je od početka stalo da Ustavni sud funkcionira i izvršava svoju izuzetno važnu funkciju. Ne pristajemo i nećemo pristati da je kriterij izbora to da parlamentarna većina ima većinu i u Ustavnom sudu. Zato još jednom apeliram na Ustavni sud i njihova predsjednika da se Saboru dostavi izvješće o praćenju ustavnosti, koje smo tražili još proljetos, a prije je tražio i GONG, u pogledu upravo ustavnosti kriterija koje je nametnuo Andrej Plenković da parlamentarna većina treba imati tzv. svoju većinu i u Ustavnom sudu", naglasila je Benčić i dodala kako se s takvim pristupom ne slažu.