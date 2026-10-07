Proizvođač povučenog cjepiva: U dva slučaja navedena je deset puta veća doza od propisane

Četvrti slučaj odnosi se na dijete cijepljeno 23. studenoga 2024. Osteomijelitis je utvrđen otprilike godinu i pol poslije, a u uzorku koštanog tkiva potvrđena je prisutnost bakterije Mycobacterium bovis BCG. To je jedini slučaj koji je u svibnju ove godine izravno prijavljen proizvođaču, a HALMED ga je registrirao 20. svibnja.