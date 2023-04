Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski u Studiu uživo N1 televizije komentirao je aktualna politička događanja.

“Mislim da će drakonske kazne po novom Zakonu o prekršaju prije odvratiti sutkinje i suce da sude po njemu, nego što še građane odvratiti da uzvikuju taj pozdrav”, rekao je profesor Puhovski komentirajući novi Zakon o prekršajima.

Smatra da je lakše nekom dosuditi 100 eura nego 3000 tisuće eura.

“Mi imamo gumenu ili opću klauzulu, a to je uznemirenje javnosti. A to se potpuno može baciti na razne varijante intepretacija”, kaže Puhovski i naglašava da je opasno to što se time olakšava prekršiteljima kojih će zbog te interpretacije biti manje, a s druge strane ostaje se u otvorenom području koje ovisi o intepretaciji. “To će se od suda do suda mijenjati gore dolje i ništa se neće napraviti”, kaže Puhovski.

Na pitanje čude li ga Veljko Kajtazi i Milorad Pupovac koji su s Ognjenom Krausom do sad inzistirali na tome da se poklič ZDS kažnjava po kaznenom zakonu, a sad su pristali na Plenkovićevo prekršajno kažnjavanje visokim kaznama.

“To je vjerojatno bilo privremeno rješenje, a obojica su rekli da će u narednim koracima to i ostvariti. Samo mi nikad ne znamo kad će taj drugi korak biti jer, objektivno imamo hitnijih stvari, a i izbori dolaze”, rekao je Puhovski.

Rekao je i da treba neke stvari na miru raščistiti.

“Stvar s tim pozdravom je da smo sad dokazali da je taj pozdrav postojao samo u NDH i nikad prije. Za razliku od pozdrava Slava Ukrajini, na koji se sad svi pozivaju, a koji postoji od 1897. godine. Koristio ga je režim koji se nasljanjo na Hitlera, ali je već postojao. ovo je izmišljotina NDH i treba ga drugačije tretirati”, smatra Puhovski i dodaje da se radi o isključivo simbolima NDH koji su simboli zločinačkih režima.

“Nema dvojbe da se pod simbolom crvene zvijezde ubijalo”

Govorio je i o crvenoj zvijezdi.

“Crvena zvijezda je postojala prije i postojala je kasnije. Nema dvojbe da je pod tim simbolom ubijeno jako puno ljudi, ali pod kojim je simbolom ubijeno najviše ljudi u povijesti? Pod križem, ali tko bi normalan tražio da se zabrani križ?”, rekao je Puhovski.

Rekao je da je nakon pada Vukovara srpska vojska promjenila uniforme. “To je bio element i simbol napadaja na Hrvatsku do kraja 1991. nakon toga više nije. On je bio simbol velikih nepravdi i zločina nekoliko godina nakon drugog svjestkog rata, ali nakon toga raj režim imao jednu vrstu liberaliziranja, on je i dalje bio tvrd, strog režim, ali je bio režim u kojem se moglo potpuno drugačije živjeti nego u nizu drugih socijalističkih države”, kaže Puhovske i dodaje da treba osuđivati i ljude koji nekritički “koriste socijalističke simbole, a da nisu svjesni da su oni bili i simboli zločina”.

“I najčišći simbol se može zaprljati time ako se pod njim rade zločini. Socijalizam i komunizam su htjeli pravdu i jednakost, ali se klalo za te ideale i to također treba reći”, kaže Puhovski, ali dodaje da je NDH jedina bila zločinačka tvorevina.

A treba li u novom Zakonu izrijekom reći što se kažnjava, Puhovski kaže da to u Zakonu treba biti jasno navedeno.

“Simboli režima NDH i vrlo bi jasno bilo svima o čemu se radi”, rekao je Puhovski.

Rekao je s jedne strane treba mijenjati izmjene Kaznenog zakona.

“Nije mi uvjerljiva ta priča Nacionala”

Komentirao je smjenu Vanje Marušić.

Današnji Nacional piše da je Zamjenik ravnateljice USKOK-a zadužen za rad na predmetima protiv Josipe Rimac koncem 2022. predao je EPPO-u transkripte prepiske između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojoj se spominje AP, a potom je otišao raditi u EPPO i da je to napravio sa znanjem Vanje Marušić te da je to razlog njene smjene.

“Nije mi uvjerljiva ta priča Nacionala“, kaže Puhovski. Smatra da se najveća šteta dogodila kad je ta priča izašla u javnost i dodaje da većina ljudi koja radi u uredu Europskog tužitelja u Hrvatskoj su Hrvati i Hrvatice koji su mogli po objavi transkripta potražiti u tim materijalima bez da im netko šalje.

“Tu ne vidim da se išta moglo dogoditi i to su sve kolege koji su radili u DORH-u”, rekao je Puhovski.

Smatra da je ono što se pokazalo da je DORH institucija koja loše funkcionira dobrim dijelom i zbog loših odnosa.

“Očito je potrebno donijeti odluku da glavni državni odvjetnik ili odvjetnica može biti samo osoba iz kaznenog dijela DORH jer osobe koji su civilisti očito nemaju refleks koji je potreban i evidentno je da se trenutna Glavna državna odvjetnica ne snalazi. Očito je došla u sukob s Vanjom Marušić o tome nema spora i sustav nije mogao funkcionirati”, kaže Puhovski.

Vjeruje da Zlata Hrvoj Šipek iskoristila prvu priliku koju je mogla da se riješi Marušić. Također komentirao je i dolazak nove ravnateljice USKOK-a koja je vodila postupak protiv HDZ-a.

Rekao je da je Andrej Plenković jako oprezan i da on svaki svoj korak tri puta promisli. Smatra da Plenković ne mulja s novcem iz Europskih fondova i da nije bio pokrovitelj Gabrijeli Žalac. ‘On ima stav “kakav je, moj je'”, govorreći o smjenama ministara u Vladi Andreja Plenkovića Puhovski i dodaje da Plenkovića nije bilo briga što njegovi ministri rade u slobodno vrijeme dok obavljaju posao koji im je on dao. Također smatra da je bio jako oprezan da ne bude u to sve upleten.

“On je nekih od tih stvari morao znati, ali je sve učinio da ne zna”, kaže Puhovski.

Komentorao je odnos predsjednika Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

Smatra da Milanović pomaže HDZ-u i Plenkoviću. “Milanović svojim nastupima pomaže da se objektivni skandali HDZ-a bacaju u drugi plan”, kaže Puhovski.

Smatra da Plenković i Milanović ne mogu dva koraka izdržati logiku vlastitog ponašanja, već se svaki sa svoje strane zabavlja time da drugog ubada. “Oni su postigli kapacitiranje javnog prostora”, smatra profesor Puhovski i dodaje: “Milanović objektivno pomaže Plenkoviću jer stalno navodi nebitne stvari. Ali i kad jesu bitne teme Milanović ih nepotrebno upropasti s meandiraranjem”.

