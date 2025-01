Mirko Galić: Sljedeća runda je vrlo opasna za HDZ. Nastave li se inatiti…

Podijeli :

N1

Politički analitičar i kolumnist Večernjeg lista Mirko Galić gostovao je u Newsnightu kod Igora Bobića gdje je komentirao predsjedničke izbore u kojima je Zoran Milanović rekordnom pobjedom osigurao drugi mandat.

Iako se, kako kaže Galić, pobjeda Zorana Milanovića očekivala, toliki omjer u njegovu korist je ipak iznenadio.

Plenković neće na Milanovićevu inauguraciju, nižu se reakcije: “Oporavak od poraza bit će bolan i težak”

“Uz sve što se moglo reći na račun protukandidata i na račun stranke koju je zastupao, nije se očekivala ovako velika pobjeda. Niti ovako veliki poraz vladajuće stranke. Tri prema jedan je i u sportu previše, a 3:1 u politici je skoro nezabilježeno. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim demokratskim zemljama”, istaknuo je Galić.

“Čak ni Tuđman nije ovako premoćno pobjeđivao”, dodaje.

Naglašava da su birači kaznili vladajuću stranku HDZ. “Zbog toga što toliko inzistiraju na nečemu što birači teško probavljaju, a to je da sva vlast i sva odluka o državnoj politici bude na jednom mjestu”, kazao je.

Građani time poručuju da država ne pripada jednom čovjeku ili jednoj stranci, nego – građanima, smatra Galić i napominje da je ovo dobra prilika za citiranje Ustava RH.

“Ustav Republike Hrvatske u članku broj jedan u prvoj rečenici kaže ‘vlast pripada narodu i proizlazi iz naroda’. Ništa ne treba drugo, nego prihvatiti početni stavak Ustava RH i sve je što se tiče nedoumica i prijepora što se tiče predsjedničkih izbora, s ovime riješeno”, poručuje.

“HDZ se ponaša kao da je pobjedio”

Galić komentira kako se stranka od koje se ni nije očekivala pobjeda, ponaša kao da je pobjedila.

Čestitati ili ne? Analitičar: “Nije me razočarao Plenković nego Primorac. Milanović sada može matirati premijera”

“Sinoć, tko je gledao govor gubitnika ili gubitničkog kandidata, mogao je doći u zabunu, ako se tek tada uključio u program, i pomisliti da je Primorac pobjedio. On je održao pobjednički govor, on je držao lekcije, on je sebe reklamirao – nije imao što reklamirati”, rekao je Galić.

Dodaje da se slično držao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. “Primorčev mentor, Andrej Plenković, postavio se kao da je izgubio nešto što mu pripada. On se postavio kao da vlast pripada HDZ-u i njemu i ne može je nitko drugi uzeti, a ako je uzme onda ne može s njim surađivati”, komentira Galić.

(Ne)suradnja Pantovčaka i Banskih dvora

Galić kaže kako je Hrvatska patila proteklih godina jer je nedostajao suradnički odnos najviših tijela u državi.

Hoće li Primorčev poraz naštetiti Plenkoviću u HDZ-u? “Srce kaže da, a razum kaže – teško”

“Ovo su blokade koje su nanijele štetu Hrvatksoj i koje će je i dalje nanositi ukoliko se to nastavi. Zato mi se čini da bi bio dobar odgovor da pokušaju i s jedne i s druge strane napraviti korak prema suradnji i da se uspostavi neophodna radna suradnja. Ne moraju se oni voljeti, ne moraju se čak ni poštovati”, poručuje.

“Ali mislim da su dužni, i tu Ustav obvezuje i jednu i drugu stranu, da surađuju i da pođu od toga da im je narod dao vlast. Jer tko ne poštuje narod, koji dijeli vlast ili daje legitimitet, onda će sutra doći u jednu apsurdnu situaciju da kad ne može ništa promijeniti, ide mijenjati narod, a mi znamo kako su u povijesti završavali takvi eksperimenti”, zaključuje.

“Sljedeća runda je vrlo opasna za HDZ”

“Dragan Primorac je bio krivi izbor, Andreju Plenkoviću je još teže to priznati jer je očigledno on predvodio tu akciju da se Primorca vrati na poziciju s koje bio izbačen”, kazao je Galić, podsjećajući da je Primorac već jednom izgubio na predsjedničkim izborima.

“Sljedeća runda je vrlo opasna za HDZ. Nastavi li se HDZ inatiti sa Zoranom Milanovićem, sve ovo što se sad dogodilo može se preliti na lokalne i županijske izbore jer ljudi nisu bedasti, dali su svoj glas nekome i očekuju da se to poštuje”, dodao je.

Galić je na kraju poručio da će lokalni izbori biti test i za HDZ i za opoziciju. “Lokalni izbori bit će veliki test HDZ-a hoće li izaći iz ove ozbiljne krize i hoće li opozcija pokazati posobnost da kroz velike gradove, a možda i neke županije, dokaže da je spremna sutra preuzeti vlast na nacionalnom planu.”

Sve reakcije o predsjedničkim izborima pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Anušić: Izgubili smo izbore i to trebamo jasno prihvatiti Šef NATO-a zabrinut za stanje u Europi: Ako se stvari ne promijene, učite ruski ili selite na Novi Zeland