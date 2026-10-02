Zastupnica u EP-u
Tko je Romana Jerković? SDP-ovka koja je javno branila Bernardića, pod povećalom zbog puta u Strasbourg
Romana Jerković desetljećima gradi paralelne karijere u medicini i politici. Riječ je o liječnici i profesorici, dugogodišnjoj članici SDP-a i zastupnici u Europskom parlamentu, gdje se bavi zdravstvenom politikom. U političkim krugovima bila je bliska Davoru Bernardiću, a posljednjih dana pozornost je privukao izvještaj o njezinu putovanju u Strasbourg koje je financirala politička skupina socijalista i demokrata.
Romana Jerković rođena je 28. studenoga 1964. godine u Splitu, no školovala se na Korčuli, a najveći dio profesionalne i političke karijere vezala je uz Rijeku.
Po struci je liječnica. Medicinu je diplomirala 1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, nakon čega je nastavila znanstvenu i akademsku karijeru. Magistrirala je 1994., a doktorirala 1998. godine na Sveučilištu u Padovi u Italiji. S vremenom je postala sveučilišna profesorica te je profesionalno djelovala u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Paralelno s akademskom karijerom Jerković se uključila u politiku kroz SDP. Jedna od važnijih etapa njezine političke karijere bila je riječka gradska vlast te je obnašala dužnost zamjenice gradonačelnika Rijeke, nakon čega je prešla na nacionalnu političku scenu.
U Hrvatskom saboru bila je zastupnica u više saziva. Prvi dulji zastupnički mandat trajao joj je od 2008. do 2015., a u saborske klupe vratila se 2016. godine. U parlamentarnom radu bavila se, među ostalim, zdravstvom, europskim poslovima i međunarodnom suradnjom, piše tportal.
Javno je branila Bernardića
Jerković se u stranci uspinjala i kroz unutarstranačke dužnosti: 2016. godine izabrana je za predsjednicu Glavnog odbora SDP-a. Kada se Davor Bernardić, tadašnji predsjednik stranke, suočavao s kritikama dijela SDP-a, Jerković ga je javno branila. Godine 2017. poručila je da bi njegova smjena mogla dovesti do raspada stranke, a zahtjeve za novim unutarstranačkim izborima nazvala je štetnima za SDP.
Mediji su je opisivali kao Bernardićevu blisku suradnicu. Novi list je 2019. godine, pišući o sastavljanju SDP-ove liste za europske izbore, naveo da je Bernardić među kandidatima predložio i Jerković te je uvrstio među svoje bliske ljude.
No burne unutarstranačke godine nisu je zaobišle. U rujnu 2018. godine upravo je Jerković bila u središtu jedne od najžešćih svađa u Klubu zastupnika SDP-a. Gordan Maras optužio ju je tada da je mobitelom neovlašteno snimala sjednicu, što je ona odbacila, a sjednica se pretvorila u otvoreni sukob Bernardićevih protivnika i tadašnjeg vodstva stranke.
U Europski parlament ušla je 2020. godine, nakon što je Hrvatskoj pripalo dodatno mjesto poslije Brexita. Na izborima 2024. ponovno je izabrana s liste SDP-a i partnera, koja je osvojila četiri mandata; dobila je 1005 preferencijalnih glasova.
U aktualnom sazivu Europskog parlamenta članica je kluba socijalista i demokrata te potpredsjednica Odbora za javno zdravlje. Članica je i Odbora za okoliš, klimu i sigurnost hrane, a ove godine bila je izvjestiteljica odbora za strategiju Europske unije o kardiovaskularnim bolestima.
Zemljište u Istri nije bilo u imovinskoj kartici
O njezinoj imovini pisao je Novi list 2016. godine. List je objavio da u imovinskoj kartici nije navela zemljište u naselju Mazurija kod Umaga, površine 1032 četvorna metra, s derutnom kućom, a Grad Umag prodao ga je krajem 2014. godine njezinu suprugu Jadranku Barišiću za 693.000 kuna. Jerković je listu potvrdila da nekretninu posjeduje sa suprugom te rekla da će ispraviti propust. Prema pisanju Novog lista, zemljište nije bilo navedeno ni u njezinoj ranijoj kartici, predanoj nakon isteka saborskog mandata. Tadašnja predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković rekla je da Povjerenstvo nije zaprimilo prijavu protiv Jerković.
Putovanje u Strasbourg pod povećalom
Iako se ne ističe u javnosti kao neki drugi njezini kolege iz Europskog parlamenta, Jerković se ovaj put našla u fokusu zbog studijskog posjeta Strasbourgu iz prosinca 2024. godine. Politico je objavio da su među sudionicima bili članovi njezine obitelji, prijatelji i suradnici te da je to putovanje moglo stajati političku skupinu socijalista i demokrata više od 12.000 eura. Prema dokumentima koje je portal pregledao, neki su sudionici bili navedeni kao zaposlenici ili profesori riječkih zdravstvenih ustanova, premda njihova zanimanja, po navodima Politica, nisu odgovarala tim opisima. Za dvije večere u sklopu programa dostavljeni su računi od po 1120 eura.
Jerković je odbacila tvrdnje da je učinila nešto pogrešno i rekla da su sudionici putovali iz legitimnih razloga. Navela je pritom da je sama platila troškove putovanja svoje sestre. Politička skupina S&D priopćila je da su, prema dokumentaciji koju posjeduje, poštovana primjenjiva financijska pravila.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od njezinih postupaka i zatražio dodatno objašnjenje, osobito o tome kako su sudionici putovanja predstavljeni u dokumentaciji. Poručio je da izjava 'Nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljna te da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana. 'Javni novac mora služiti javnoj svrsi', poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare