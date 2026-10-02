Tko je Romana Jerković? SDP-ovka koja je javno branila Bernardića, pod povećalom zbog puta u Strasbourg

Iako se ne ističe u javnosti kao neki drugi njezini kolege iz Europskog parlamenta, Jerković se ovaj put našla u fokusu zbog studijskog posjeta Strasbourgu iz prosinca 2024. godine. Politico je objavio da su među sudionicima bili članovi njezine obitelji, prijatelji i suradnici te da je to putovanje moglo stajati političku skupinu socijalista i demokrata više od 12.000 eura. Prema dokumentima koje je portal pregledao, neki su sudionici bili navedeni kao zaposlenici ili profesori riječkih zdravstvenih ustanova, premda njihova zanimanja, po navodima Politica, nisu odgovarala tim opisima. Za dvije večere u sklopu programa dostavljeni su računi od po 1120 eura.