o sporu grada i radnika
Raspudić: Štrajkbreheri su do sada u povijesti uvijek bili prikazivani kao dno dna
N1info
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29. ruj. 2026. 14:58
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Saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je kod naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo. Razgovarali su, između ostaloga, o štrajku ZET-ovaca, radničkim pravima i reakciji javnosti.
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