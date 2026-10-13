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plenarna sjednica

Raspudić u Saboru citirao Bareta

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13. lis. 2026. 10:17
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Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Saborski zastupnici na dnevnom redu u utorak imaju raspravu o radu Vlade, a zatim i onu o prijedlogu opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Uvodno se zastupnicima obratio zastupnik Nino Raspudić.

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Nino Raspudić poručio je da, "za razliku od onoga što će govoriti Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje".

Nastavio je govoriti o sukobu unutar EU-a koji će rezultirati manjim proračunom, a to će opet značiti manje sredstava za zemlju poput Hrvatske.

Dižu se kamate na stambene kredite, a država uvodi nove namete, upozorava zastupnik.

"Pri tome država postaje sve inovativnija pa imamo sidrene cijene, jednu glupost za koju nikad nitko u svijetu nije čuo niti mu je pala na pamet. Sve to narušava povjerenje u institucije, a trebat će desetljeća da se ono vrati", kaže Raspudić.

"Ne želim više slušati ni o Jakuševcu ni o Poznanovcu. Sve što vi iz HDZ-a kažete o Možemo ste u pravu, a sve što oni kažu o vama su u pravu. Nalazimo se u ozbiljnom trenutku. Taj PR koji vam je savjetovao da danas govorite o Jakuševcu, što to znači? To što Možemo ne rješava Jakuševec, nije problem vaš otpad u Lici?", upitao je.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

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nino raspudić sjednica sabora

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