Raspudić u Saboru citirao Bareta

"Ne želim više slušati ni o Jakuševcu ni o Poznanovcu. Sve što vi iz HDZ-a kažete o Možemo ste u pravu, a sve što oni kažu o vama su u pravu. Nalazimo se u ozbiljnom trenutku. Taj PR koji vam je savjetovao da danas govorite o Jakuševcu, što to znači? To što Možemo ne rješava Jakuševec, nije problem vaš otpad u Lici?", upitao je.