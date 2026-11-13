NAJAVILA PRIJEDLOG
Rinčić traži veći proračun Grada Rijeke: Radi se o gotovo 260 milijuna eura
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će za iduću godinu predložiti 4,6 posto veći proračun Grada Rijeke, u iznosu od 257 milijuna eura, a o tom prijedlogu raspravljat će Gradsko vijeće na sjednici 3. prosinca.
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Rinčić je na konferenciji za novinare rekla da prijedlog proračuna predviđa snažan investicijski ciklus u školstvo, prometna rješenja te rješavanje kvartovskih problema.
Istaknuto je da je zadržana stabilnost proračuna unatoč smanjenju stopa poreza na dohodak. Ove godine je povećan prihod od tog poreza, a daljnje povećanje očekuje se i u 2027. godini, rečeno je.
Za provedbu strateških kapitalnih projekata, od izgradnje nove zgrade Osnovne škole Frana Frankovića i pripreme gradnje triju vrtića, do cjelovite obnove sportskih objekata, osigurana su bespovratna europska sredstva i sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), uz namjensko dugoročno financiranje do 22,5 milijuna eura u trogodišnjem razdoblju.
Istodobno, čak 2,6 milijuna eura u 2027. godini ulaže se isključivo u izradu projektne dokumentacije kako bi novi investicijski val tekao bez zastoja, istaknula je gradonačelnica.
U rušenje postojeće i početak gradnje nove škole Fran Franković u 2027. ulaže se 3,33 milijuna eura. U sljedećoj godini počinje gradnja nove sportske dvorane uz Osnovnu školu Gelsi, vrijednosti nešto manje od milijun eura, u okviru projekta prijavljenog na NPOO u suradnji s Talijanskom unijom, a izrađuje se projektna dokumentacija za zgradu OŠ Zamet, navela je gradonačelnica.
Na Krnjevu se ruši dotrajali montažni objekt i gradi novi Dječji vrtić Gardelin, s ulaganjem od 1,58 milijuna eura, te završava energetska obnova vrtića Maestral i Oblačić, pri čemu se otvaraju nove odgojne prostorije.
U 2027. godini se planira projektiranje i dvaju novih velikih vrtića, na Rastočinama i Martinkovcu, te priprema gradnja novog kompleksa Centra za odgoj i obrazovanje i Centra za autizam na Krnjevu, navela je Rinčić.
Priedlogom proračuna predviđeno je i 730.000 eura za projektiranje kvartovskih garaža na Kozali, Gornjoj Vežici i Rastočinama, a pokreće se i pilot-projekt nadogradnje postojećih parkirnih površina montažnim elementima na gornjoj razini.
Više od 5,3 milijuna bespovratnih eura ulaže se u uređenje Preluka i obližnje obalne šetnice, kao i 12,56 milijuna eura u uređenje zone Trsat.
Također, sa 2,64 milijuna eura financirat će se energetska obnova Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.
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