Rinčić traži veći proračun Grada Rijeke: Radi se o gotovo 260 milijuna eura

U rušenje postojeće i početak gradnje nove škole Fran Franković u 2027. ulaže se 3,33 milijuna eura. U sljedećoj godini počinje gradnja nove sportske dvorane uz Osnovnu školu Gelsi, vrijednosti nešto manje od milijun eura, u okviru projekta prijavljenog na NPOO u suradnji s Talijanskom unijom, a izrađuje se projektna dokumentacija za zgradu OŠ Zamet, navela je gradonačelnica.