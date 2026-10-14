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Ovaj hrvatski grad će plaćati građanima za prijavu ilegalnog odlaganja otpada: Nagrada je pola kazne
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u srijedu da Grad Rijeka pokreće novu mjeru za sprečavanje nezakonitog odlaganja otpada - novčano će nagraditi građane koji prijave protuzakonito bacanje otpada i počinitelja.
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Rinčić je na konferenciji za novinare najavila da će građani koji uoče nezakonito bacanje otpada moći to prijaviti komunalnom redarstvu. Ako se pokaže da je prijava bila istinita i utvrdi identitet počinitelja te se naplati kazna, prijavitelj će dobiti polovicu iznosa kazne.
Prekršajne kazne za nezakonito bacanje otpada iznose od 260 eura za fizičke osobe i odgovorne u pravnim osobama, preko 660 eura za fizičke osobe obrtnike do 1320 eura za pravne osobe.
Uz to, uvodi se nagrada za dobrobit zajednice, tako da će biti nagrađen mjesni odbor iz kojeg je došlo najviše prijava nelegalnog odlaganja otpada. Tom mjesnom odboru dodatno će se financirati uređenje javnog prostora, rekla je Rinčić.
Kako je riječ o novom konceptu, prije uvođenje provest će se savjetovanje s javnošću. Prijedlog će se uskoro objaviti na mrežnim stranicama Grada, a dostavit će se i mjesnim odborima.
Kreće se i u rješavanje još jednog problema vezanog uz odvoz otpada - nepropisnog parkiranja vozila uz spremnike, što otežava odlaganje otpada ili onemogućuje njegov odvoz kamionima Komunalnog društva Čistoća.
Čistoća pokreće informativnu kampanju kako bi građane pozvala na veću odgovornost. Cilj nije kažnjavanje građana, nego podizanje svijesti o tom pitanju, naglasila je Rinčić.
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