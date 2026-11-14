Ministarstvo je u kontinuiranoj komunikaciji s Maricom Đogaš Mikulić, kao i s drugim roditeljima njegovateljima, s kojima je tijekom proteklog razdoblja održano više sastanaka i razgovora o otvorenim pitanjima, uključujući i pitanje bolovanja roditelja njegovatelja, stoji u odgovoru Hini nakon što je Đogaš Mikulić, predsjednica Udruge, u petak uoči okupljanja poručila da od Ministarstva nisu dobili konkretan odgovor na pitanje o problemu bolovanja te da neće odustati dok se ne pokrene pitanje izmjena zakona.