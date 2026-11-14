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MINISTAR NASTAVLJA DIJALOG

Roditelji njegovatelji ne odustaju: Traže izmjene zakona o bolovanju

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Hina
|
14. stu. 2026. 16:06
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PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike najavilo je da će sljedeći tjedan održati sastanak s Udrugom roditelja njegovatelja Malo čudo te razgovarati o bolovanjima roditelja njegovatelja, problemu na koji je Udruga ukazala okupljanjima pred Ministarstvom.

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Ministarstvo je u kontinuiranoj komunikaciji s Maricom Đogaš Mikulić, kao i s drugim roditeljima njegovateljima, s kojima je tijekom proteklog razdoblja održano više sastanaka i razgovora o otvorenim pitanjima, uključujući i pitanje bolovanja roditelja njegovatelja, stoji u odgovoru Hini nakon što je Đogaš Mikulić, predsjednica Udruge, u petak uoči okupljanja poručila da od Ministarstva nisu dobili konkretan odgovor na pitanje o problemu bolovanja te da neće odustati dok se ne pokrene pitanje izmjena zakona.

"U međuvremenu je održan i prvi Nacionalni panel za roditelje njegovatelje, na kojem se također razgovaralo o izazovima i potrebama roditelja njegovatelja te mogućim rješenjima za unapređenje njihova položaja", ističe Ministarstvo.

"Dijalog i suradnja se nastavljaju"

Navodi i da su predsjednicu Udruge pozvali na sastanak kako bi "nastavili razgovor". "Budući da zbog svojih obveza nije bila u mogućnosti doći, sastanak je dogovoren za sljedeći tjedan. Dijalog i suradnja se nastavljaju", napominje Ministarstvo.

Naš je cilj, dodaje se u odgovoru Ministarstva, kroz otvoren razgovor, uvažavanje potreba roditelja njegovatelja i zajedničko iznalaženje rješenja doći do obostrano prihvatljivog dogovora. "Svjesni smo važnosti ovog pitanja i ostajemo usmjereni na njegovo rješavanje", poručuje Ministarstvo.

Udruga je s javnim upozorenjima pred Ministarstvom počela 28. listopada. Mikulić je tada upozorila da u Hrvatskoj ima oko 6000 obitelji u statusu roditelja njegovatelja te da postojeći zakonski okvir, kada roditelj privremeno ne može skrbiti, predviđa mogućnost smještaja djeteta u ustanovu, što smatra neadekvatnim.

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