SDP i Možemo! traže smjenu Uprave Fonda za zaštitu okoliša

Dodatnim razlogom za smjenu Uprave smatra činjenicu da Fond, prema njegovim riječima, u proteklih deset godina nije javno objavio nijedan program rada ni izvješće o radu, iako je to bio dužan učiniti prema zakonu, a Vlada na njih davati suglasnosti. Upozorio je i da javnost nema uvid u prihode prikupljene od posebnih kategorija otpada ni u način na koji je taj novac potrošen od 2015. godine.