Niko Kovač postaje najplaćeniji hrvatski trener u povijesti: Evo koliko će zarađivati

Ako Borussiju odvede do naslova njemačkog prvaka, dobit će bonus od 1,2 milijuna eura. Isti iznos pripada mu i u slučaju osvajanja Lige prvaka, dok bi mu trijumf u njemačkom Kupu donio dodatnih 500 tisuća eura. Posebno je zanimljiva i klauzula koja štiti hrvatskog stručnjaka u slučaju prijevremenog raskida ugovora.