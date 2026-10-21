Dortmund se isprsio
Niko Kovač postaje najplaćeniji hrvatski trener u povijesti: Evo koliko će zarađivati
Borussia Dortmund bogato je nagradila hrvatskog stručnjaka novim ugovorom, a njegova godišnja primanja premašit će čak i ona Zlatka Dalića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
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Niko Kovač odličnim je rezultatima na klupi Borussije Dortmund zaslužio novi ugovor do ljeta 2029. godine, a njemački Bild otkrio je i financijske detalje koji pokazuju koliko njemački velikan vjeruje hrvatskom treneru, prenosi Gol.hr.
Prema pisanju Bilda, Kovač će godišnje zarađivati oko šest milijuna eura, čime postaje najplaćeniji hrvatski nogometni trener u povijesti. Time je prestigao i Zlatka Dalića, koji kao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata godišnje prima oko 5,5 milijuna eura.
Milijunski bonusi za trofeje
Osim izdašne plaće, Kovač može računati i na dodatne nagrade za ostvarene uspjehe.
Ako Borussiju odvede do naslova njemačkog prvaka, dobit će bonus od 1,2 milijuna eura. Isti iznos pripada mu i u slučaju osvajanja Lige prvaka, dok bi mu trijumf u njemačkom Kupu donio dodatnih 500 tisuća eura. Posebno je zanimljiva i klauzula koja štiti hrvatskog stručnjaka u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
Naime, ako Borussia odluči prekinuti suradnju prije lipnja 2029., Kovaču bi morala isplatiti polovicu preostalih ugovorenih primanja. Prema Bildovoj računici, eventualni otkaz krajem ove godine donio bi mu čak 15 milijuna eura otpremnine.
Kovač je u Dortmund stigao početkom veljače s početnom bruto godišnjom plaćom od četiri milijuna eura, pa novi ugovor predstavlja značajno povećanje njegovih primanja.
Koliko zarađuju ostali hrvatski treneri
Kovač i Dalić uvjerljivo predvode listu hrvatskih trenera po godišnjoj zaradi, a iza njih nalazi se Ivan Jurić, koji prema navedenim podacima u talijanskoj Monzi prima oko 3,7 milijuna eura.
Aktualni hrvatski izbornik Slaven Bilić ima znatno skromnija primanja. Hrvatski nogometni savez za njega i njegov stručni stožer izdvaja oko milijun eura neto godišnje.
Za usporedbu, Dalić je tijekom mandata na klupi Vatrenih zarađivao oko 2,16 milijuna eura godišnje.
Igor Tudor u Juventusu je imao fiksnu godišnju plaću od 3,5 milijuna eura, dok je tijekom kratkog angažmana u Tottenhamu zarađivao oko 1,8 milijuna eura.
Nenad Bjelica za vrijeme rada u Dinamu primao je oko 1,2 milijuna eura godišnje, a detalji njegova aktualnog ugovora sa Samsunsporom nisu poznati.
Kovač je tako novim ugovorom napravio veliki iskorak i po pitanju zarade, a Borussia je jasno pokazala da ga vidi kao dugoročno rješenje na svojoj klupi.
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