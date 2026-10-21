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Passion Week with Mastercard

Gastronomska jesen nastavlja se uz Passion Week: "Vrhunska gastronomija ne mora biti rezervirana samo za posebne prigode"

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21. lis. 2026. 10:08
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Zijavica (1)
Ivan Vranjic / Ivan Vranjic

Passion Week with Mastercard nakon uspješnog prvog dijela donosi nove prilike za degustacijske menije u vrhunskim hrvatskim restoranima, a Stiven Vunić, Bernard Korak i Stjepan Vukadin otkrivaju što gosti mogu očekivati u njihovim restoranima.

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Velik interes gostiju, popunjeni kapaciteti u restoranima Lemongarden i Boba te rasprodani paketi za šibenski Pelegrini obilježili su početak jesenskog izdanja programa Passion Week with Mastercard. Gastronomska se putovanja sada nastavljaju: Sve do kraja studenoga goste očekuju novi restorani, autorski degustacijski meniji i prilika da upoznaju različite pristupe hrvatskoj kuhinji po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje.

Program, nastao u dugogodišnjoj suradnji Mastercarda i udruženja JRE-Hrvatska, ove jeseni okuplja 16 restorana. Svaki tijekom svojeg tjedna gostima predstavlja meni koji odražava njegov kulinarski identitet, lokalne namirnice i sezonu. Nakon uspješnih prvih tjedana, poziv je to i onima koji tek razmišljaju o svojem prvom fine dining iskustvu.

Od 19. do 25. listopada goste dočekuju Monte u Rovinju, LD na Korčuli i San Rocco u Brtonigli, a potom se program seli u Zijavicu u Mošćeničkoj Dragi, Kalu u Supetru i Vilu Rovu na Krku.

U Zijavici će chef Stiven Vunić svoj prepoznatljivi morski rukopis povezati s okusima jeseni. Dok razrađuje konačan meni za tjedan od 26. listopada do 1. studenoga, otkriva namirnice oko kojih gradi ovogodišnju priču: „Uvijek se držimo lokalnih i svježih namirnica, a ove ćemo jeseni uključiti i sezonske, poput buče, mandarina i kestena. Meni će sigurno imati dašak jeseni, ali ostat ćemo vjerni potpisu i stilu Zijavice, koji se temelji na ribi”, najavljuje Vunić.

Zijavica (2)
Ivan Vranjic / Ivan Vranjic

Početkom studenoga gastronomsko se putovanje nastavlja u restoranu Korak u Jastrebarskom i opatijskom Navisu. Bernard Korak, chef restorana Korak na Plešivici, u programu vidi priliku da gostima približi i ono što stoji iza samog tanjura - izbor namirnica, promišljanje jela i filozofiju restorana: „Gastronomija je puno više od samog obroka. Ona je iskustvo, priča i prilika za otkrivanje novih okusa i doživljaja. Upravo zato veseli nas što kroz ovaj program možemo približiti fine dining novim generacijama i gostima koji možda dosad nisu imali priliku doživjeti ovakav tip restorana. Želimo pokazati da vrhunska gastronomija ne mora biti rezervirana samo za posebne prigode”, poručuje Korak.

Korak
Val grupa

Nakon Koraka i Navisa, od 9. do 15. studenoga na redu je zagrebački Dubravkin put, a tjedan poslije goste u Trogiru očekuje il Ponte, gdje chef Stjepan Vukadin priprema degustacijski meni u više sljedova.

„Gosti mogu očekivati ono što nas najbolje opisuje - dalmatinsku tradiciju interpretiranu na moderan način, kvalitetne namirnice i zanimljive kombinacije okusa. Želja nam je kroz ovaj meni ispričati svoju gastronomsku priču, ali i da gosti provedu jednu lijepu, opuštenu večer”, kaže chef Vukadin, a onima koji su još neodlučni oko ovakvog gastronomskog izlaska upućuje jednostavan poziv: „Skeptičnima uvijek kažem: dajte priliku i probajte. Nisu to samo kremica i pjenica na tanjuru. Dođite i uvjerite se.”

Stjepan Vukadin
Val grupa

Jesensko izdanje programa zaključit će restoran Badi u Umagu, koji goste dočekuje od 23. do 29. studenoga.

Kako biste osigurali svoje mjesto u željenom restoranu i probali degustacijski meni po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje, dovoljno je kupiti paket na Mastercardovoj iskustvenoj platformi priceless.com, a zatim se javite odabranom JRE restoranu i rezervirajte svoje mjesto.

Preostali raspored jesenskog Passion Week programa:

  • 19. – 25. listopada: Monte (Rovinj), LD (Korčula), San Rocco (Brtonigla)
  • 26. listopada – 1. studenoga: Zijavica (Mošćenička Draga), Kala (Supetar), Vila Rova (Krk)
  • 2. – 8. studenoga: Korak (Jastrebarsko), Navis (Opatija)
  • 9. – 15. studenoga: Dubravkin put (Zagreb)
  • 16. – 22. studenoga: il Ponte (Trogir)
  • 23. – 29. studenoga: Badi (Umag)

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gastronomija passion week passion week with mastercard

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