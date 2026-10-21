Gastronomska jesen nastavlja se uz Passion Week: "Vrhunska gastronomija ne mora biti rezervirana samo za posebne prigode"

Početkom studenoga gastronomsko se putovanje nastavlja u restoranu Korak u Jastrebarskom i opatijskom Navisu. Bernard Korak, chef restorana Korak na Plešivici, u programu vidi priliku da gostima približi i ono što stoji iza samog tanjura - izbor namirnica, promišljanje jela i filozofiju restorana: „Gastronomija je puno više od samog obroka. Ona je iskustvo, priča i prilika za otkrivanje novih okusa i doživljaja. Upravo zato veseli nas što kroz ovaj program možemo približiti fine dining novim generacijama i gostima koji možda dosad nisu imali priliku doživjeti ovakav tip restorana. Želimo pokazati da vrhunska gastronomija ne mora biti rezervirana samo za posebne prigode”, poručuje Korak.