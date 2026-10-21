Burno u Saboru: "Glavni negativac se ne da otjerati, ali ova je Vlada pala kad je dopustila da se truje Lika"

HDZ-ov Josip Borić naglasio je kako Andrej Plenković ostaje premijer, a oporbeni čelnici i dalje "nuleri hrvatske politike". "Opoziv o otpadu bio je sve samo ne to. Dragi Gospićani, Ličani, stvaran problem otpada na koji ste ukazali nakon ovog glasanja ostaje između vas i Vlade. Oporba koja je glumila solidarnost s vama ulazi u novu fazu - učiniti sve da otpad ne ode jer onda odlazi i tema", kazao je.