"Tako nam se tada činilo. Da smo imali drugačiji osjećaj, naš postupak je mogao biti drugačiji, ali taj osjećaj nije bio tada takav i tražio se kompromis. Micanje ploče iz Jasenovca u slavonski Trokut bio je takav kompromis. Svima nam je bilo jasno da dvostruka konotacija, u najmanju ruku, nije sretno rješenje, bez obzira koliko je bio uzak prostor u kojem se dozvoljavalo 'Za dom spremi'. Ali onda se taj prostor proširio i to je dospjelo u Sabor, zatim na ulice pa je legalizirano po koncertima i dospjeli smo u situaciju da zapravo imamo nekontrolirano tumačenje na sudovima kad je posrijedi ta dvostruka konotacija. Trebao je biti tada donešen i zakon, ali nije donešen, a sudovi su se odlučili da oni propisuju zakon i koriste dokument radne grupe za presude, a to nisu smjeli", ocijenio je Pupovac.