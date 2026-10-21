glasanje u saboru
Pao SDP-ov prijedlog za opoziv Plenkovića
Hrvatski sabor odbio je u srijedu, glasovima većine, SDP-ovu inicijativu da opozove premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog opasnog otpada odloženog u Lici, SDP premijera smatra najodgovornijim za nefunkcioniranje sustava gospodarenja otpadom, ne samo u Gosipuću, nego diljem države.
O opozivu je glasovalo 136 zastupnika, 'za' opoziv ih je bilo 55, a 79 protiv. Dvojica, Ivica Baksa (NPS) i nezavisni Branko Kolarić, bili su suzdržani.
Bio je ovo 44. oporbeni pokušaj rušenja, odnosno propitivanja rada, Vlade u 10 deset godina Plenkovićeva premijerskog mandata.
Sabor je prihvatio Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske. Od 133 zastupnika, njih 79 bilo je za, a 54 protiv. Zaključak je donesen.
Armin Hodžić novi potpredsjednik Sabora
Na prijedlog Kluba zastupnika nacionalnih manjina, a nakon odlaska najdugovječnijeg zastupnika Furija Radina, Hrvatski je sabor u srijedu imenovao Armina Hodžića svojim potpredsjednikom, čime je postao najmlađi potpredsjednik u povijesti hrvatskog parlamentarizma.
Od 131 zastupnika koji su glasali, njih 125 podržalo je ovo imenovanje, dok je petero zastupnika - Dalija Orešković (DOSiP) te dio Mostovaca, bilo protiv, a Josip Dabro (DP) suzdržan.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković čestitao je Hodžiću i poželio puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne i časne dužnosti.
"Njegovim izborom Hrvatski sabor poslao bi povijesnu, inkluzivnu poruku jer bi postao prvi potpredsjednik Sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u povijesti modernog hrvatskog parlamentarizma", istaknuo je prilikom predlaganja predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek.
Osim bošnjačke, Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine.
Izabran novi ravnatelj HRT-a
Hrvatski sabor u srijedu je, glasovima većine, imenovao Dražena Miočića novim glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije (HRT), koji će na toj poziciji zamijeniti dosadašnjeg ravnatelja Roberta Šveba.
Miočić je dobio podršku 78 zastupnika. Protiv njegova imenovanja glasalo je njih 11, petero ih je bilo suzdržano dok se većina oporbe u glasanje nije ni uključila.
Miočić je na HRT-u od 1994. godine, bio je novinar, urednik Informativnog programa i ravnatelj Programa. Među prioritetima njegova programa iz HDZ-a su izdvojili otvaranje prostora vanjskim i neovisnim produkcijama, raznovrsniji sadržaj, jačanje javne uloge HRT-a u informiranju, obrazovanju i zabavi, tehnološku prilagodbu, financijsku stabilnost i brigu o zaposlenicima.
Sabor glavnog ravnatelja HRT-a imenuje na mandat od pet godina.
Sabor prihvatio izvješće glavnog državnog odvjetnika
Sabor je u srijedu sa 80 glasa 'za', 52 'protiv' i jednim suzdržanim prihvatio izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, a usvojio je i konačni prijedlog Zakona o tržištu kapitala.
Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću.
Ukupno je lani riješen 242.391 predmet, gotovo pet posto više nego godinu ranije, broj novozaprimljenih predmeta bio je u blagom je padu, a broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto na 48.908. Tako je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.
Zastupnici su podržali izmjene na čelu Odbora za pravosuđe, koje je do sada vodio Mostov Nikola Grmoja, a sada predsjednikom postaje njegov stranački kolega Zvonimir Troskot.
Odbijeni su zahtjevi za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ivana Penava (DP) i Mostovih Mire Bulja te Zvonimira Troskota.
Sabor je sa 124 glasa 'za' i tri 'protiv' usvojio konačni prijedlog Zakona o tržištu kapitala kojim bi se trebalo smanjiti administrativno i financijsko opterećenje izdavatelja vrijednosnih papira, osobito u malom i srednjem gospodarstvu, ubrzati i pojednostaviti postupke javnih ponuda i uvrštenja te povećati transparentnost i zaštitu ulagatelja.
Sabor je s 83 glasa 'za' i 42 suzdržana dao suglasnost za potvrđivanje četvrte revizije programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško te odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.
Usvojeni su i zakoni o potvrđivanju Ugovora o osnivanju multilateralnog investicijskog fonda IV i Ugovora o upravljanju multilateralnim investicijskim fondom IV te o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada Republike Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Slovenije o suradnji i koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova.
Prihvaćeno je i nekoliko izvješća koja se odnose na 2025. godinu - o radu probacijske službe, korištenju fondova za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine, radu Povjerenstva za fiskalnu politiku, godišnji financijski izvještaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak, poslovanju Financijske agencije, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
Usvojen je i Statut Agencije za medije.
U drugo čitanje upućen je niz zakonskih prijedloga, među kojima i paket pravosudnih zakona, o kojima je oporba glasala suzdržano.
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