Marija Selak Raspudić: HDZ je građanima ogadio domoljublje

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović govorila je o svom iskustvu na mjestu saborske zastupnice protekle četiri godine.

“Bilo je i konstruktivnih trenutaka. Problem je što se ta konstruktivnost ne može realizirati u praksi i građani od toga nemaju koristi”, kaže Selak Raspudić na pitanje kako je bilo raditi u Saboru četiri godine.

Ona sama i njen Klub u Saboru bili su dosta aktivni sve četiri godine mandata, ali bilo je i zastupnika koji se nikada nisu javili za riječ. Za HDZ kaže da su samo – vikali. “To je ta klasična paradigma koju oni pokušavaju provući da bi pokazali da oporba ništa ne nudi. Oni ne mogu sudjelovati u ravnopravnoj raspravi, oni mogu pobijediti samo u bitci gdje je drugoj strani zalijepljen flaster preko usta. Oporba kao takva, koja nešto nudi, ne postoji, to pokazuje da se oni nisu u stanju suprotstaviti nekim konkretnim politikama”, kaže Mostovka govoreći o strelicama koje HDZ ispaljuje prema oporbi.

Čija je koja tema

“Klub Možemo aktivno govori o kockanju u kampanji. Istovremeno optužuju HDZ da im je ukrao temu, a zaboravljaju da su o njoj prvi govorili Marin Miletić i Božo Petrov. Nemamo mi intelektualna prava na temu, dobro je da što više zastupnika govori o bitnim temama”, kaže.

Selak kaže kako je dobro što su se uspjeli izboriti da promjene Poslovnika može predložiti svaki saborski zastupnik i kaže kako se nada da će zastupnici shvatiti koliko je to važno. “To je velika institucionalna pobjeda”, kaže. Druga pobjeda je, kaže, simbolička, a to je činjenica da su tri saborska salona dobila imena po ženama.

Domoljublje je tema koja dijeli ljevicu i desnicu u Hrvatskoj u Hrvatskoj. Na pitanje je li HDZ prisvojio domoljublje i uspijeva li ljevica pokazati da su domoljublje i radnička prava i bolji život za građane, Selak kaže kako se nitko nema pravo nazivati domoljubom da bi signalizirao vlastitu vrlinu. “U Hrvatskoj je problem to što je HDZ građanima ogadio domoljublje na način da ga je privezao za korupciju. ‘Svi kradu, ali mi smo barem domoljubi.’ … Kada govore da su domoljubi, oni kažu ‘pustite nas, nema veze što krademo, mi smo domoljubi’. I ljevica drži figu u džepu, a ona je privezala antikorupciju uz anacionalne politike, da nitko tko je od centra lijevo ne može imati veze s korupcijom”, govori Selak.

“Sabor nije radio kako je trebao”

“Što se tiče Jandrokovića, iznijela sam mu teze o tome da smatram da Sabor nije radio kako je trebao, prvenstveno se osvrćući na činjenicu da oporbeni prijedlozi nisu dolazili na dnevni red. Cijelo vrijeme govorimo da se struka treba uključiti u politiku. Ja vjerujem u stručnost određenih ljudi i kako da objasnim tim ljudima da njihov prijedlog neće ni doći na red… To je jedan nezreo odnos prema izrazito bitnoj institucijji, ne mogu sebi doći da imamo takve ljude u politici, da se smatra vlastitim porazom ako se prijedlog raspravi, a da nije od vladajuće strukture. Sramota je ako je netko drugi doprinio državi”, govori Selak. Dodaje i da postoje stvari o kojima se može razgovarati neutralno i stvari koje su od javnog interesa.

“Mi smo taoci mentalnog sklopa Andreja Plenkovića i HDZ-a i Gordana Jandrokovića koji je to provodio u Saboru”, kaže Selak Raspudić.

Što se tiče isprike Gordana Jandrokovića koji je jučer, na sjednici na kojoj je Sabor raspušten, rekao da se ispričava svima koje je uvrijedio, da je bilo u “žaru borbe”, Selak Raspudić kaže: “Netko tko obnaša tako važnu funkciju mora imati svijest o tome da on tamo nije osobno nego da predstavlja sve građane ove zemlje. … To nije slučajno, cilj je bio uništavati, iako se ne može do kraja uništiti, Hrvatski sabor… Onda građani odustanu od politike, ako građani odustanu, onda izlaze samo oni koji glasaju za HDZ.”

Izbori

Govoreći o datumu izbora, koji bi predsjednik Republike Zoran Milanović trebao objaviti danas, kaže: “Vjerujem da je svakome svejedno. Jedan tjedan ili dva neće vam ništa promijeniti. U izborni ciklus ulazim sasvim spokojna.”

“Ne bismo mogli nikad s HDZ-om, to je svima jasno. Nitko nije žešće od nas kritizirao HDZ”, kaže Selak Raspudić i dodaje da Most u kampanju ulazi zreliji i s dobrim programom, koji čijoj je izradi i sama sudjelovala.

