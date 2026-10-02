Potres kod Petrinje

Seizmološka služba Hrvatske

Danas u 6 sati i 59 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje.

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Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.