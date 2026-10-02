Magnitude 3.2 prema Richteru
Potres kod Petrinje
Danas u 6 sati i 59 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje.
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Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.
#potres (#earthquake) 02.10. u 06:59 kod Petrinje, M3.2. Opširnije na https://t.co/9uPTlxY4Vr Ako ste osjetili potres, molimo javite na https://t.co/YZ8T7RHhfM— Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) October 2, 2026
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