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Magnitude 3.2 prema Richteru

Potres kod Petrinje

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N1 Info
|
02. lis. 2026. 08:08
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Potres kod Petrinje
Seizmološka služba Hrvatske

Danas u 6 sati i 59 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje.

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Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.

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