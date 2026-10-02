2,6 po richteru
Potres u okolici Zagreba: "Dobro je zatreslo"
Potres magnitude 2,6 zabilježen je u petak ujutro u okolici Zagreba, pokazuju preliminarni seizmološki podaci.
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Prema podacima EMSC-a potres je bio na dubini od 19 kilometara 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.
#Earthquake 22 km SW of Zagreb - Centar (#Croatia) 6 min ago (local time 06:59:15). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:— EMSC (@LastQuake) October 2, 2026
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"Dobro zatreslo", jedan je od komentara na EMSC-u.
"Tutnjava i udar", piše drugi korisnik.
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