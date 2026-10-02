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2,6 po richteru

Potres u okolici Zagreba: "Dobro je zatreslo"

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N1 Info
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02. lis. 2026. 07:18
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JASTREB
EMSC

Potres magnitude 2,6 zabilježen je u petak ujutro u okolici Zagreba, pokazuju preliminarni seizmološki podaci.

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Prema podacima EMSC-a potres je bio na dubini od 19 kilometara 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.

"Dobro zatreslo", jedan je od komentara na EMSC-u.

"Tutnjava i udar", piše drugi korisnik.

Teme
emsc jastrebarsko potres

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