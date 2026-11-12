usvojen rebalans proračuna
Ivošević HDZ-ovki: "Puljak je zadužio Grad? Ajde, recite što i protiv čega ste!"
Splitsko Gradsko vijeće usvojilo je u četvrtak rebalans proračuna kojim se preraspodjeljuju sredstva za gradske projekte i planira pokriti dio manjka od 31,16 milijuna eura, dok je oporba kritizirala troškove Adventa i upravljanje gradskim novcem.
Pročelnica za financije Olenka Dadić objasnila je da su izmjene potrebne zbog realizacije projekata financiranih kreditima Europske investicijske banke, OTP banke i Zagrebačke banke, kao i povećanih rashoda zbog kolektivnih ugovora za zaposlene.
Sredstva za Dom mladih smanjuju se za oko 4,5 milijuna eura, na približno 410.000 eura, zbog sporije dinamike projekta i činjenice da radovi još nisu počeli. Smanjuju se i sredstva za Put Žnjana s 2,33 milijuna na 1,43 milijuna eura, te za uređenje Rive sa 650.00 na 250.000 eura.
Istodobno se povećavaju izdvajanja za Advent i doček Nove godine, a javnom prijevozniku Prometu dodaje se 2,88 milijuna eura. Sredstva za srednjoškolske udžbenike povećavaju se s 200.000 na 815.000 eura, dok je za zemljišta predviđeno gotovo 3,6 milijuna eura.
HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac upozorila je na proračunski manjak veći od 31 milijun eura, ustvrdivši da je Grad u deficitu nakon mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.
"Puljak je napravio tsunami. O ovom manjku govorila sam tijekom cijelog njegova mandata, a sada se konačno prikazao brojkama", rekla je Bekavac.
Upozorila je i na kreditna zaduženja za koja je ugovoren poček od pet godina, pa Grad zasad plaća samo kamate, dok će nakon isteka počeka na naplatu doći i glavnica. "Šuta nema dovoljno prostora zbog 'dote' koju mu je bivši gradonačelnik ostavio", ocijenila je Bekavac.
Ivošević: Jeste li protiv Žnjana, dvorana, garaža...
Vijećnik Centra Bojan Ivošević odgovorio joj je kako je Šuta dio 2025. godine već bio gradonačelnik i aktualnoj vlasti spočitao povećanje troškova.
"Zašto niste rezali, nego povećavali iznose? Puljak je zadužio Grad? Ajde, recite što i protiv čega ste? Protiv Žnjana, dvorana, garaža?", upitao je Ivošević.
Vijećnica Centra Marijana Puljak ocijenila je da rebalans pokazuje način upravljanja aktualne vlasti koji je opisala kao "kruha i igara".
"Od građana tražite više novca, a istodobno povećavate broj zaposlenih i sredstva za promociju. Uz to planirate nove kredite, i to 59 milijuna eura za jednu godinu", rekla je Puljak.
SDP-ov vijećnik Danijel Kukoč kritizirao je trošenje proračunskog novca i neispunjena obećanja. Upozorio je da gradonačelnik nije podnio izvješće o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci, a istaknuo je i porezni suficit od šest do sedam milijuna eura, uz istodobno predloženo povećanje komunalne naknade.
"Nije mi jasno kako imamo suficit od poreza dok se nameće novi. Jedini porez koji je spominjao u kampanji bio je porez na dohodak, za koji je obećao da će ga smanjiti. Međutim, od toga je očigledno odustao", rekao je Kukoč.
Odgovarajući na kritike o zaduživanju, Dadić je pojasnila da se Grad rebalansom ne zadužuje ponovno nego mijenja postojeće odluke o kreditima i strukturu projekata koji će se njima financirati.
Odbacila je i tvrdnje da Grad Split odustaje od projekata za mlade i solarnih elektrana, navodeći da će oni biti uvršteni u proračun za 2027. i 2028. godinu. Objasnila je da na dinamiku realizacije utječe trajanje postupaka javne nabave i moguće žalbe.
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