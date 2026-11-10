Obrat u aferi Pariz: Šuta traži povrat 100.000 eura, Nikolić raskida suradnju s HDZ-om

"Nakon toga što ste vi mene prošli put pitali, ja sam zatražio uvid u spis predmeta i utvrđeno je da će Ragbi savez trebati vratiti 100.000 eura. Razlog je što u ugovornim odredbama postoji odredba u kojoj se u roku od 30 dana treba dostaviti izvješće o troškovima. To je izvješće dostavljeno izvan toga roka“, kazao je Šuta, a prenosi Dalmacija Danas.