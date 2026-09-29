Torcida proziva gradonačelnika: Šuta, zašto šutiš? Hoćemo novi stadion!

PIXSELL / Ivana Ivanovic/PIXSELL

Burna rasprava oko novog stadiona u Maksimiru na kojemu bi u budućnosti trebao igrati zagrebački Dinamo se, izgleda, prelila i u Split.

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Splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu u utorak ujutro dočekala je poruka ispred gradskog poglavarstva.

"Šuta zašto šutiš? Oćemo novi stadion!"

Navijačka skupina Torcida uskoro je na mrežama otkrila da su upravo oni autori poruke.

"Dok vi lažete, kalkulirate i vijećate,

u Splitu strpljenja nestaje.

Centralizacija košta, a Split pamti i ne prašta!

Oćemo NOVI stadion!!", napisali su na Facebooku uz fotografiju transparenta koji su postavili ispred gradskog poglavarstva.