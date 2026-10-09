UZBUNA U HERCEGOVINI
Stiže obilna kiša, izdano upozorenje za dva dana: Moguće izlijevanje rijeka i bujice
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je upozorenje na moguće poplave u Hercegovini tijekom petka i subote, 9. i 10. listopada, zbog najavljenih obilnih oborina.
Oglas
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuju se lokalno vrlo intenzivne oborine, osobito u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na području sliva rijeke Trebižat.
Zbog toga postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka iz korita i pojave bujičnih poplava.
Poziv na pojačan oprez
Agencija je pozvala nadležne institucije i službe civilne zaštite da pojačano prate stanje na terenu i pravodobno upozore stanovništvo.
Poseban oprez preporučuje se građanima koji žive uz rijeke i vodotoke bez izgrađenih zaštitnih objekata, javlja N1 BiH.
"Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na opasnost približavanja obalama zbog mogućeg porasta vodostaja i brzine protoka vode", poručili su iz Agencije.
Građanima se savjetuje da prate obavijesti nadležnih službi i postupaju prema njihovim uputama kako bi se smanjila mogućnost nastanka štete.
Iz Agencije napominju da je upozorenje izdano na temelju meteoroloških prognoza te da se procjena hidrološkog stanja može mijenjati ovisno o količini oborina.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas