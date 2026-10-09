Zastrašujući prizori
VIDEO / Dva tornada pojavila se kod Sicilije, stanovnici u šoku: "Nikad se nisam toliko bojao smrti"
Snažno nevrijeme pogodilo je jutros Siciliju, gdje su u blizini grada Marsale uočena dva tornada. Stanovnici su opisali zastrašujuće prizore, a jedan od njih poručio je da je sve izgledalo poput pakla.
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Snažno nevrijeme pogodilo je Italiju, a stanovnici Sicilije opisali su dramatične trenutke tijekom kojih su strahovali za vlastite živote.
Dva tornada pojavila su se jutros u blizini Marsale, grada na zapadu Sicilije. Vrtlozi su se formirali iznad mora dok je snažno grmljavinsko nevrijeme zahvaćalo područje nedaleko od obale, prenosi Mirror.
Zastrašujuća pojava izazvala je paniku među stanovnicima, a neki su priznali da su se bojali za vlastite živote.
"Nikada se nisam toliko bojao smrti kao prije nekoliko sati. Ovo je u samo dvije minute postalo četiri puta veće. Još se tresem, ali srećom, kod moje kuće sve je u redu. Ovo je pakao", ispričao je jedan od stanovnika.
Stanovnici su izvijestili da su vidjeli kako se tornado formira iznad mora, nedaleko od obale Trapanija, prije nego što je pogodio to područje.
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