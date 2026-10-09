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Snažno nevrijeme

VIDEO / Katastrofalne poplave pogodile Čile: Bujice nose automobile, proglašeno izvanredno stanje

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N1 Info
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09. lis. 2026. 10:41
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cristiancrespoj/X

Obilne kiše pogodile su u četvrtak glavni grad Čilea Santiago i okolna područja, izazvavši klizišta i bujične poplave koje su nosile automobile, poplavile kuće, prisilile stanovnike na evakuaciju i ozlijedile najmanje šest osoba, priopćile su vlasti.

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Vlasti su proglasile visoki stupanj pripravnosti u još deset čileanskih općina zbog opasnosti od mogućih klizišta i drugih izvanrednih situacija izazvanih obilnim oborinama.

Čileanski predsjednik José Antonio Kast proglasio je izvanredno stanje u Las Condesu, bogatom predgrađu istočno od Santiaga, čime je državnim službama dao veće ovlasti za djelovanje nakon što su obilne kiše pretvorile glavne prometnice u neprohodne vodene bujice, piše Euronews.

Rijeka Mapocho, koja protječe kroz Santiago, izlila se iz korita, zbog čega su izdane naredbe za evakuaciju. Čileanska služba za upravljanje katastrofama proglasila je visoki stupanj pripravnosti u još deset općina zbog opasnosti od novih klizišta te naredila zatvaranje škola u petak.

Olujna nevremena koja su ranije ovog tjedna pogodila središnji Čile već su oštetila nekoliko desetaka kuća, dok je gotovo 12.000 korisnika u Santiagu ostalo bez električne energije, izvijestili su dužnosnici. Očekivalo se da će obilne oborine oslabjeti u petak.

U četvrtak nije bilo smrtno stradalih zbog obilnih kiša. Među ozlijeđenima je, međutim, i jednogodišnje dijete koje je zadobilo prijelome kostiju. Vatrogasci su priopćili da su spasili ili evakuirali više od 1000 ljudi.

Poplave su pogodile Čile u trenutku kada snažan klimatski fenomen El Niño dodatno jača.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) priopćila je u četvrtak da se očekuje kako će ovogodišnji El Niño dosegnuti vrhunac u prosincu te da bi mogao biti među najintenzivnijima barem od 1950. godine.

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poplave čile

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