Domagoj Fuk
Student za N1 uoči bojkota nastave: "Mi ne prijetimo nikome, ali ni nas prijetnje neće zaustaviti"
Domagoj Fuk, student politologije, bio je gost Pregleda dana gdje je poručio da učenike i studente upozorenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o neopravdanim izostancima neće odvratiti od sudjelovanja u bojkotu nastave.
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Podsjetimo, Ministarstvo je poručilo da će svi učenici koji neopravdano izostanu s nastave dobiti neopravdane sate u skladu s važećim propisima.
Na pitanje mijenja li takvo upozorenje njihovu odluku o bojkotu, Fuk je odgovorio da ne mijenja.
"Smatramo da je bit obrazovanja naučiti mlade kritički razmišljati, a ne da im se na prvi izraz nezadovoljstva prijeti disciplinskim mjerama, a u nekim slučajevima čak i policijom.
Smatramo da se time poništava sama svrha obrazovanja. Škole bi trebale učenicima objasniti što je štrajk, što on predstavlja i kako se o njemu mogu informirati kako bi sami odlučili žele li ga podržati ili ne, umjesto da im se automatski prijeti”, naglasio je.
Poručio je i da organizatori ne zagovaraju nasilje niti govor mržnje te da ih upozorenja neće odvratiti od planiranih aktivnosti.
"Ne zagovaramo nikakvo nasilje ni govor mržnje i nikome ne prijetimo. Zato nas ove prijetnje, kao ni one prethodne s kojima smo se suočavali, neće odvratiti. Želimo potaknuti škole da, umjesto negativnih, budu pozitivni primjeri te da mlade obrazuju o tome kako biti odgovorni demokratski građani i u budućnosti kritički promišljati”, poručio je.
"Odaziv je već nadmašio naša očekivanja”
Na pitanje kako će izgledati sutrašnji bojkot nastave i koliko se učenika i studenata planira uključiti, Fuk je odgovorio da organizatori još nemaju konačan popis sudionika jer im informacije neprestano pristižu.
"Odaziv je već nadmašio naša očekivanja i vjerujemo da je ovo tek početak", rekao je.
Otkrio je i koju poruku žele poslati.
"Želimo pokazati vlastima, ali i starijima, da smo mi mladi koji žele da ih se sasluša. Želimo pokazati da je Hrvatska naš dom i da ovdje planiramo graditi svoju budućnost. Ali ne budućnost koju će nam krojiti drugi, nego onu za koju ćemo se sami izboriti”, zaključio je Fuk.
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