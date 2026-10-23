Sudbina hrvatskog pomorca i dalje nepoznata, veleposlanica: "Bila je prva eksplozija, a onda druga i navodno treća"

"Posljednje informacije koje imamo jest da se brod nalazi na sidru, prilično dosta udaljenom od obale. Obustavljena je potraga i spašavanje na moru, no na brodu još nije prestala zato što se još do nekih dijelova i prostora ne može doći. Od naši izvori s terena, sindikalisti - govore da bi upravo to područje moglo biti gdje su bili nesretni pomorci", poručio je Romano Perić iz Sindikata pomoraca Hrvatske.