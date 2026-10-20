Raste napetost u Crnom moru: NATO donio važnu odluku

Marine Traffic/Handout via REUTERS

NATO će poslati više pomorskih patrolnih zrakoplova, radarskih sustava i bespilotnih letjelica u Crno more, priopćio je u utorak taj vojni savez, nakon niza smrtonosnih napada dronovima na brodove u regiji koji su, kako se čini, povezani s ruskim ratom u Ukrajini.

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Odluka je objavljena nakon što je glavno tijelo NATO-a za donošenje odluka, Sjevernoatlantsko vijeće, raspravljalo o sigurnosti u Crnom moru u sjedištu saveza u Bruxellesu.

Osim zrakoplova, dronova i radarskih sustava, članice NATO-a poslale su ili će poslati obavještajne agente i timove za forenzičku analizu eksploziva, rekao je pukovnik američke vojske Martin L. O'Donnell, vojni glasnogovornik NATO-a.

NATO nedavni val napada nije pripisao nijednoj zemlji. Vojni analitičari smatraju da je napade gotovo sigurno izvela Rusija, no Moskva nije preuzela odgovornost za njih.

Prošlog je tjedna prijavljen nestanak sedam mornara nakon što su dronovi pogodili dva tankera za prijevoz kemikalija u blizini rumunjske obale Crnog mora, zapalivši ih i izazvavši novu zabrinutost za sigurnost duž ključne plovidbene rute koju koristi Ukrajina.

Najmanje pet drugih teretnih brodova pogođeno je u blizini obala Rumunjske i susjedne članice NATO-a Bugarske tijekom prethodnih deset dana, pri čemu je najmanje 23 mornara prijavljeno kao nestalo ili poginulo.

„NATO je već ojačao naš položaj duž istočnog krila, uključujući i kapacitete za borbu protiv dronova”, objavila je na platformi X glavna glasnogovornica NATO-a Allison Hart.

„Nastavit ćemo djelovati ujedinjeno te osigurati da budemo spremni i sposobni odgovoriti na svaku prijetnju i zaštititi naših milijardu ljudi.”