JAČANJE PRAVNE KULTURE
Sudovi u petak otvaraju vrata posjetiteljima u povodu Europskog dana pravosuđa
Hrvatski sudovi, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u petak će, u povodu Europskog dana pravosuđa, otvoriti vrata posjetiteljima koji će se moći upoznati s radom pravosuđa i pravnog sustava.
Oglas
Sudovi će u okviru svojih mogućnosti organizirati vođene obilaske za građane, a svi zainteresirani moći će se izravno informirati o načinu njihova rada, postaviti pitanja te steći uvid u funkcioniranje pravosudnih tijela, čime se potiču vrijednosti transparentnosti i veće dostupnosti pravosuđa.
Ministarstvo će istovremeno, u sklopu ovogodišnjeg programa, ugostiti studente s različitih fakulteta kako bi im predstavili ključne aktivnosti i reforme usmjerene na poboljšanje kvalitete usluga te jačanje percepcije pravosuđa u javnosti.
Pravna kultura
Ovim se programom nastoji osnažiti veza između akademske zajednice i pravosudnih tijela, potaknuti bolje razumijevanje sustava te promovirati pravna kultura među mladima, ističu u ministarstvu.
Dodaju i da detaljnije informacije o rasporedu i organizaciji Dana otvorenih vrata 23. listopada posjetitelji mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama sudova.
Europski dan pravosuđa koji je ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, države članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25. listopada.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas