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JAČANJE PRAVNE KULTURE

Sudovi u petak otvaraju vrata posjetiteljima u povodu Europskog dana pravosuđa

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Hina
|
22. lis. 2026. 15:40
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PIXSELL
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Hrvatski sudovi, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u petak će, u povodu Europskog dana pravosuđa, otvoriti vrata posjetiteljima koji će se moći upoznati s radom pravosuđa i pravnog sustava.

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Sudovi će u okviru svojih mogućnosti organizirati vođene obilaske za građane, a svi zainteresirani moći će se izravno informirati o načinu njihova rada, postaviti pitanja te steći uvid u funkcioniranje pravosudnih tijela, čime se potiču vrijednosti transparentnosti i veće dostupnosti pravosuđa.

Ministarstvo će istovremeno, u sklopu ovogodišnjeg programa, ugostiti studente s različitih fakulteta kako bi im predstavili ključne aktivnosti i reforme usmjerene na poboljšanje kvalitete usluga te jačanje percepcije pravosuđa u javnosti.

Pravna kultura

Ovim se programom nastoji osnažiti veza između akademske zajednice i pravosudnih tijela, potaknuti bolje razumijevanje sustava te promovirati pravna kultura među mladima, ističu u ministarstvu.

Dodaju i da detaljnije informacije o rasporedu i organizaciji Dana otvorenih vrata 23. listopada posjetitelji mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama sudova.

Europski dan pravosuđa koji je ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, države članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25. listopada.

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Teme
europski dan pravosuđa pravosuđe sudovi

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