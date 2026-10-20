"Ponekad, kada govorimo o javnosti i građanima, nije poanta u tome hoćemo li nešto reći, nego hoće li nas netko razumjeti. Hoće li razumjeti naš proces donošenja odluka, kao i ograničenja s kojima se suočavamo? Profesionalni glasnogovornik mogao bi lakše posredovati između nas i javnosti, prevesti naš stručni jezik na način koji će prosječni građani razumjeti i objasniti zašto su neka naša ograničenja takva kakva jesu", rekla je Kolar.