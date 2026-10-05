Reorganizacija
Tko će voditi riječku gradsku upravu? Za pročelnike stiglo 59 prijava, odlučuje Iva Rinčić
Nakon što su početkom 2026. godine izabrani novi direktori riječkih gradskih tvrtki, privodi se kraju i izbor novih pročelnika upravnih tijela Grada Rijeke.
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Reorganizacija je krenula u svibnju kada je Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog gradonačelnice Ive Rinčić da se poveća broj gradskih odjela s 10 na 13, a što je bilo neophodno kako bi se raspisao javni natječaj za nove riječke pročelnike. Natječaj je raspisan u rujnu ove godine, a za devet pročelničkih mjesta pristiglo je 59 prijava, piše Damir Cupać za Novi list.
Natječaji za četiri preostala upravna odjela su u tijeku jer su poništeni odmah nakon raspisivanja jer je odlučeno da treba promijeniti i dopuniti određene natječajne uvjete kao što su poznavanje engleskog jezika te potrebne fakultete za prijavu.
– Na natječaje je stiglo 59 prijava, uključujući i one dostavljene poštom. Slijedi pregled svih prijava, utvrđivanje zadovoljavaju li uvjete te postupak odabira najboljih kandidata, navode u Gradu Rijeci.
Najveće zanimanje kandidata iskazano je za mjesto pročelnika Upravnog odjela za sport, poduzetništvo i turizam jer je stigla 21 prijava. Za pročelnika Upravnog odjela za socijalne politike, zdravstvo i branitelje zaprimljene su tri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu Grada četiri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice četiri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš šest prijava, za pročelnika Upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije 13 prijava, za pročelnika Upravnog odjela ureda Grada četiri prijave, za pročelnika Službe za unutarnju reviziju jedna prijava i za pročelnika Službe za integrirana teritorijalna ulaganja tri prijave.
– Zaključeni natječaji bili su objavljeni 11. rujna 2026. godine, a prijave su se primale do 28. rujna 2026.godine. Četiri natječaja koja su prethodno bila poništena ponovo su objavljena 30. rujna 2026. godine u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Rijeke. Riječ je o natječajima za pročelnička mjesta Upravnog odjela za digitalni razvoj i pametni grad, Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, Upravnog odjela za kulturu i kreativni razvoj, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade. Prijave za sva četiri natječaja primaju se do 15. listopada 2026. godine, pojasnili su u Gradu Rijeci.
Najzanimljivije bi bilo tko su kandidati i kandidatkinje koji ispunjavaju natječajne uvjete, ali taj podatak promjenom zakonske regulative više nije moguće dobiti. Za devet upravnih odjela slijedi testiranje i u konačnici gradonačelnica Iva Rinčić donijet će odluku tko će voditi gradske resore. A izabrani pročelnici pokazat će je li cijeli posao odrađen bez uplitanja politike u odabir, ili je politička pripadnost i novoj riječkoj vlasti i te kako bitan kriterij.
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