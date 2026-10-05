Tko će voditi riječku gradsku upravu? Za pročelnike stiglo 59 prijava, odlučuje Iva Rinčić

Najveće zanimanje kandidata iskazano je za mjesto pročelnika Upravnog odjela za sport, poduzetništvo i turizam jer je stigla 21 prijava. Za pročelnika Upravnog odjela za socijalne politike, zdravstvo i branitelje zaprimljene su tri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu Grada četiri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice četiri prijave, za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš šest prijava, za pročelnika Upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije 13 prijava, za pročelnika Upravnog odjela ureda Grada četiri prijave, za pročelnika Službe za unutarnju reviziju jedna prijava i za pročelnika Službe za integrirana teritorijalna ulaganja tri prijave.