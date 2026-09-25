680 tisuća eura po vozilu
Rijeka dobila osam novih električnih autobusa. U tri dana četiri su se pokvarila
Trećeg dana prometovanja novih električnih autobusa na riječkim ulicama pokvario se i četvrti, od ukupno osam novonabavljenih autobusa, na liniji broj 1, na Kantridi.
Riječ je o midi autobusima turskog proizvođača Karsan, vrijednima 5.434.950 eura s PDV-om, odnosno gotovo 680 tisuća eura po vozilu, koja je Autotroleju isporučila tvrtka WAWA d.o.o. iz Svete Nedelje, a u promet su pušteni prije samo dva dana, u srijedu.
Apsurdna garancija
Da stvar bude apsurdnija, prilikom predstavljanja ovih vozila građanima, održanog u utorak na Delti, istaknuto je kako su isporučena s garancijom od osam godina.
Već prvog dana prometovanja na gradskim linijama, u srijedu, pokvario se prvi autobus, navodno nakon što je zakačio granu jednog od stabala uz cestu, nakon čega se vozilo samo zaustavilo i više ga nije bilo moguće pokrenuti, piše novinar Novog lista Marinko Glavan.
Samo dan kasnije, pokvarila su se još dva – jedan je imao problema s otvaranjem i zatvaranjem vrata, a drugi nije stigao niti do početne stanice na liniji, prije nego što su se upalile kontrolne lampice koje su signalizirale kvar pa je odmah vraćen u garažu.
Teško govoriti o slučajnosti
Danas se pokvario i četvrti, tako da je više teško govoriti o sučajnosti, manjim kvarovima i “dječjim bolestima”, s obzirom da se u samo tri dana pokvarila polovica od ukupnog broja novih autobusa.
Stoga smo i upravu Autotroleja pitali razmišlja li o reklamaciji cijele flote, poništavanju ugovora i vraćanju autobusa isporučitelju. Odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.
Dan ranije, upit o kvarovima, njihovim uzrocima i daljnjem postupanju prema dobavljaču, uputili smo upravi Autotroleja, čiji odgovor prenosimo u cijelosti. U tom trenutku, podsjećamo, pokvarila su se tri novonabavljena električna autobusa.
"Točna je informacija da su dva nova električna autobusa imala određenih problema sa senzorima. Prva takva situacija dogodila se tijekom srijede poslijepodne na liniji 1 gdje je uslijed dodira vozila s granama stabala koja se nalaze uz samu prometnicu aktiviran senzor na krovu vozila."
"Nije riječ o ozbiljnijem kvaru"
Naime, kako su na krovu vozila smještene baterije te klima uređaji, smješteni su i senzori koji reagiraju na udarce. Vozilo je nakon toga prebačeno u safe mode, odnosno siguran način rada te je vozač zaustavio vozilo na prvom ugibalištu.
Jučer tijekom jutra aktivirao se senzor na vratima vozila, također na liniji 1. Nije riječ o ozbiljnijem kvaru, nego o smetnjama u radu senzora na vratima, a s obzirom na to da suvremeni sigurnosni sustavi autobusa ne dopuštaju nastavak vožnje ako se detektira i najmanji problem u radu vrata, vozilo je nakratko bilo zaustavljeno.
Riječ je o poteškoći do koje povremeno dolazi kada govorimo o sustavima koji reguliraju vrata, odnosno ulazak i izlazak putnika, neovisno o vrsti i konkretnom modelu autobusa.
Treće vozilo nije prometovalo na liniji već je bilo u probnoj vožnji zbog pogreške u komunikaciji uređaja tahograf s centralnim kompjuterom samog vozila. Vozilo se nije zaustavilo, već je samo odradilo probnu vožnju i vozač ga je odvezao u garažu, kažu u Autotroleju.
Moguće poteškoće
Naglašavaju da su u početku korištenja, kao i kod svakog novog tehnološkog sustava u linijskom prijevozu, moguće pojedinačne tehničke poteškoće koje se otklanjaju u skladu s propisanim procedurama i u suradnji sa stručnim službama od strane dobavljača te se sustavi prilagođavaju realnim uvjetima na terenu i to prema svim potrebnim i propisanim sigurnosnim normama.
"U kontaktu smo i s ostalim javnim prijevoznicima u Hrvatskoj, a koji su počeli koristiti električna vozila te i oni imaju sličnih problema."
Podsjećamo i kako smo sličnih problema imali i kod zadnje nabavke novih dizel vozila iz 2022. godine, odgovorili su iz gradskog javnog prijevoznika, uz podatak da su vozila prije kvarova na linijama 1 i 3 odvezla oko tisuću kilometara.
Gradonačelnica bez komentara
Što se tiče postupanja prema dobavljaču, ističu kako je cjelokupno održavanja električnih autobusa, a sukladno potpisanom ugovoru, u obvezi dobavljača koji imaju propisan vremenski rok dolaska na prijavljenu poteškoću ili kvar vozila, kao i vremenski rok za otklanjanje kvara od 48 sati.
"Ukoliko ne naprave navedeno počinje teći ugovorna kazna. Napominjemo kako su sve poteškoće na autobusima za koje ste postavili upit otklonjene," odgovaraju iz Autotroleja.
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