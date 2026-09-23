Sindikat: KBC Rijeka izgubio još jedan spor zbog nezakonitog otkaza

Navela je da je, nakon što devet mjeseci od otkaza nije radila, privremenom sudskom mjerom bila vraćena na posao na Kliniku za radioterapiju, no, raspoređena je na intenzivnu njegu Klinike za urologiju. Tamo, kaže, zbog zdravstvenih tegoba nije mogla raditi te je, nakon bolovanja i vještačenja, proglašena nesposobnom za rad i poslana u mirovinu.