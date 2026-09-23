TREĆA PRAVOMOĆNA PRESUDA
Sindikat: KBC Rijeka izgubio još jedan spor zbog nezakonitog otkaza
Sindikata zdravstva Hrvatske izvijestio je u srijedu da je, nakon dobivene prvostupanjske presude, riječki Županijski sud početkom rujna odbacio žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je nezakonit izvanredni otkaz ugovora o radu iz 2022. godine medicinskoj sestri Dinki Milinković.
Oglas
Od pet izvanrednih otkaza ugovora o radu u toj bolnici to je treća dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut Jurišić na konferenciji za novinare.
"Umjesto da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić snosi sankcije za nezakonite otkaze i potrošeni novac, on je nagrađen i postao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike", rekla je Čahut Jurišić
Medicinska sestra Dinka Milinković dobila je izvanredni otkad zajedno sa tadašnjom predstojnicom Klinike za radioterapiju i onkologij Ingrid Belac-Lovasić i glavnom sestrom Vlastom Predovan 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.
Pravomoćne presude izrečene i drugima
Čauhut Jurišić je kazala kako je žalosno što se KBC Rijeka žali na već ionako izgubljene radne sporove te da će, sa žalbama u pet radnih sporova, financijski trošak bolnice dosegnuti milijun eura.
Pravomoćne presude su, osim za Dinku Milinković, izrečene za bivšeg pomoćnika ravnatelja za financijske poslove Marka Slemenšeka i bivšu predstojnicu Klinike za radioterapiju Ingrid Belac Lovasić, a prvostupanjske presude donesene su korist bivšeg rukovoditelja tehničke službe Gradimira Šaina te bivše glavne sestre Klinike za radioterapiju Vlaste Predovan.
Predsjednica Sindikata zdravstva rekla je da će sindikat poduzeti sve da se novci za nezakonite sporove vrate u bolnički proračun i da svi koji su sudjelovali u toj farsi kazneno odgovaraju.
Medicinska sestra Dinka Milinković rekla je da je prošla kalvariju s otkazom i karcinom pluća, koji joj je dijagnosticiran dan prije zaprimanja otkaza.
Navela je da je, nakon što devet mjeseci od otkaza nije radila, privremenom sudskom mjerom bila vraćena na posao na Kliniku za radioterapiju, no, raspoređena je na intenzivnu njegu Klinike za urologiju. Tamo, kaže, zbog zdravstvenih tegoba nije mogla raditi te je, nakon bolovanja i vještačenja, proglašena nesposobnom za rad i poslana u mirovinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas