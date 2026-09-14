Rinčić poziva policiju, DORH, Vladu i Sabor: "Moramo mijenjati zakone"

Predložit ću da se odredba o obijesnoj vožnji izričito proširi na driftanje, opasnu demonstracijsku vožnju i slične radnje kojima se konkretno ugrožavaju ljudi. Takvo ponašanje mora biti jasno obuhvaćeno i kada nema utrke između vozila ili prekoračenja određenog brzinskog praga. Za ozbiljnu reakciju sustava mora biti dovoljna dokazana konkretna opasnost za ljudski život, prije nego što dođe do ozljede.