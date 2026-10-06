ništa od kućnog pritvora
Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru
Poduzetnik Tomislav Horvatinčić, osumnjičen za vožnju unatoč sudskoj zabrani, ostaje u pritvoru u Remetincu najmanje do 25. listopada, nakon što je izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu prihvatilo žalbu tužiteljstva i preinačilo raniju odluku o kućnom pritvoru uz elektronički nadzor.
Kako se doznaje na sudu, pravomoćnom odlukom izvanraspravnog vijeća poništeno je rješenje sutkinje istrage prema kojemu je Horvatinčić u Remetincu trebao boraviti samo privremeno odnosno do ispunjenja tehničkih uvjeta za aktivaciju elektroničkog nadzora u njegovu domu.
Prema prvotnoj odluci, Horvatinčić je nakon postavljanja nanogice boravak u istražnom zatvoru trebao nastaviti na adresi svojega stanovanja, uz zabranu napuštanja stana.
Na takvu se odluku žalilo zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo, koje tereti Horvatinčića za kazneno djelo kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom.
Tužiteljstvo ustrajalo na 'klasičnom' zatvorom
Tužiteljstvo je u žalbi ustrajalo na određivanju klasičnog istražnog zatvora u trajanju od najmanje mjesec dana, smatrajući da se jedino mjerom unutar zatvorskog sustava može osigurati svrha pritvora.
Izvanraspravno vijeće prihvatilo je argumente tužiteljstva pa će Horvatinčić do daljnjega ostati iza rešetaka u Remetincu. Nova odluka o eventualnom produljenju ili ukidanju istražnog zatvora donijet će se do 25. listopada, kada istječe trenutni pritvorski rok.
Portal Index objavio je krajem rujna fotografiju Horvatinčića za volanom automobila na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama, a policija je potom, ne otkrivajući identitet, objavila da je nakon objave fotografija odmah započela s provođenjem izvida.
Tijekom jutra uhićen je 78-godišnji muškarac zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke, kratko je objavila policija navodeći da je kriminalističko istraživanje u tijeku.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, Horvatinčić je prenoćio u jedinici za zadržavanje i prepratu na zagrebačkim Oranicama, a na ispitivanje u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu doveden je u lisicama.
Horvatinčićev odvjetnik Fran Olujić rekao je da je njegov branjenik u srpnju ove godine, nakon provođenja liječničkih pregleda, dobio važeću vozačku dozvolu te da ga prilikom njezina preuzimanja u MUP-u nitko nije upozorio da ne smije upravljati motornim vozilom.
Prema pisanju medija, Horvatinčić se sumnjiči da je u više navrata između 28. kolovoza i 15. rujna ove godine vozio pod zabranom te da Indexova fotografija Horvatinčića za volanom, nastala 18. rujna, zasad nije obuhvaćena prijavom.
Ranije izrečena sigurnosna mjera Horvatinčiću odnosila se na zabranu upravljanja svim motornim vozilima, a trebala se početi primjenjivati nakon što je Horvatinčić u srpnju prošle godine odslužio kaznu za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih te trajati pet godina.
Horvatinčiću trajno oduzeta dozvola još 2017.
Osim sigurnosne mjere, protiv Horvatinčića je još 2017. godine proveden i upravni postupak u kojem mu je trajno oduzeta vozačka dozvola. Razlog za to bila je službeno utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za upravljanje motornim vozilima, do koje se došlo medicinskim vještačenjima temeljenima na zdravstvenim dijagnozama na koje se pozivala i njegova obrana tijekom suđenja za izazivanje pomorske nesreće.
Pravomoćno osuđeni Tomislav Horvatinčić javio se sredinom srpnja 2021. u Centar za dijagnostiku zatvora u Remetincu radi izdržavanja zatvorske kazne nakon što mu je odbijena posljednja molba za odgodom koje je tijekom 2020. i 2021. podnosio tri puta.
Horvatinčić je početkom prosinca 2019. pravomoćno osuđen za pomorsku nesreće iz 2011., kojom prilikom je poginuo talijanski bračni par Salpietro i to tek nakon čitave sudske "sapunice" i tri ponovljena suđenja.
Najprije je bio proglašen krivim, ali osuđen na uvjetnu kaznu, zatim je na drugome ponovljenom suđenju bio oslobođen zbog famozne sinkope, da bi na trećemu suđenju bio osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu od četiri godine i 10 mjeseci.
Županijski sud u Zadru tek je u prosincu 2019. potvrdio osuđujuću presudu, a Horvatinčić je na izdržavanje kazne prvi put pozvan u ožujku 2020.
Horvatinčić tvrdi da već dugi niz godina boluje od maligne bolesti. Mediji ističu da su od prve odgode odlaska u zatvor novinari, kao i građani, više puta snimili kako ispija kave u Zagrebu, Samoboru i na ljetovanju.
Prema pisanju medija, Horvatinčić je sudjelovao u više prometnih nesreća s poginulim osobama, navodeći među inim da je, prema MUP-ovoj evidenciji, od kolovoza 1999. do veljače 2011. počinio 31 prekršaj u prometu i to uglavnom zbog prebrze vožnje.
Za nepoštivanje ili neizvršavanje pravomoćne sudske odluke može se izreći kazna zatvora do dvije ili tri godine, ovisno o težini djela i vrsti odluke koja se krši, primjerice kršenje sigurnosnih mjera ili sprečavanje izvršenja mjera zaštite.
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