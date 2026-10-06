Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru

Osim sigurnosne mjere, protiv Horvatinčića je još 2017. godine proveden i upravni postupak u kojem mu je trajno oduzeta vozačka dozvola. Razlog za to bila je službeno utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za upravljanje motornim vozilima, do koje se došlo medicinskim vještačenjima temeljenima na zdravstvenim dijagnozama na koje se pozivala i njegova obrana tijekom suđenja za izazivanje pomorske nesreće.