Članica Uprave Fine za N1: Glavni razlozi blokade su teške životne okolnosti, evo kako se izvući iz dugova
Članica Uprave Fine Vinka Ilak razgovarala je s našom Tinom Kosor Giljević, u N1 Studiju uživo, o problemu građana blokiranih računa zbog nemogućnosti vraćanja dugova.
"Trenutno imamo oko 197.500 građana blokiranih računa, a prije vladinih mjera iz 2018. godine imali smo 323.000 građana koji nisu bili u mogućnosti vraćati svoje dugove. Otad bilježimo stagnaciju pada, a kakve će posljedice ubrzane inflacije biti za građane i njihovu mogućnost otplate dugova tek ćemo vidjeti jer ovrhe ne nastupaju instant, nego nakon protoka određenog vremena", istaknula je Vinka Ilak.
Dodala je kako je od tih oko 200.000 blokiranih građana njih 75 posto u dugotrajnoj blokadi, pri čemu treba voditi računa da su neki dugotrajno blokirani jer uopće ne mogu vraćati dugove, a neki zato što, zbog zaštićenog dijela računa, moraju dugotrajno otplaćivati dug.
Glavni razlozi pada u blokadu
Na pitanje Tine Kosor Giljević koliko je teško izaći iz tog začaranog kruga dugova, članica Uprave Fine je odgovorila kako je to istovremeno "i lako i teško".
"Nekome je lako i izvuče se odmah, a nekome je teško. Sve ovisi o životnim okolnostima – zdravstvenim, obiteljskim, socijalnim i zašto su se i kako uopće našli u situaciji da su im računi pod ovrhom. Na to najviše utječu životni i socijalni okidači poput nezaposlenosti, razvoda braka ili smrti člana obitelji", ističe Ilak.
Kako i sama volontira u savjetovalištima za blokirane i radi na slučajevima ovrha, kaže kako iz prakse zna da su uzroci nemogućnosti vraćanja dugova kod dugotrajno blokiranih gotovo u praivlu nezaposlenost, smrt člana obitelji ili razvod braka.
"Ne postoje dva ista slučaja kako je netko došao u situaciju da bude blokiran i da se ne može izvući iz dugova. Doista se radi o životnim okolnostima koje opterećuju mogućnost vraćanja dugova", naglašava Ilak.
"Proaktivni dužnici se lakše dogovore s institucijama"
Dodala je i kako nastoje pomoći svima koji se suoče s blokadom računa, bez obzira jesu li problem životne okolnosti ili nedovoljna informiranost, odnosno financijska (ne)pismenost.
Onima koji se suoče s ovrhama, Ilak preporučuje da preko portala e-građani prvo odu na portal e-Dugovanja, na koje, su svi dokumenti vezani za ovrhe.
"Prvo se tamo informirajte o čemu se radi, pripremite podatke, obratite se zatim prvo vjerovniku i pokušajte postići dogovor o otplati. Proaktivni dužnici se lakše dogovore s institucijama. Vjerovnici su spremniji ući u razgovore s dužnicima i da im se vrati manje odjednom, ako netko nije u stanju vratiti puni iznos", kazala je Ilak.
"Ako vas banka pozove, nemojte bježati, odazovite se"
Istaknula je i da su građani "svakim danom sve zaštićeniji" i da su, nakon izmjena Zakona o potrošačkim kreditima, banke i kreditne institucije obvezne ponuditi neku od mjera poput restrukturiranja duga ili odgode otplate, kad klijent zapadne u probleme.
"Ako vas banka pozove, nemojte bježati, odazovite se na razgovor jer će vam pomoći", poručila je Ilak.
Suočeni s apsolutnom nemogućnošću vraćanja dugova, neki građani odlučuju se i na osobni bankrot (stečaj potrošača), a od 2026. takvih smo imali oko 600.
Ilak je najavila da će Fina uskoro uvesti savjetovališta za građane u dugovima, koja će biti dostupmna u svim regijama Hrvatske, ali i online.
