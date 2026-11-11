Udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: "Zašto laže da nije znala za slučaj?"

"Zašto ministrica laže da nije znala za slučaj?! Odvjetnik je Ministarstvo zdravstva obavijestio odmah – upravo zato da se ne bi sakrili ili uništili dokazi, da bi se sačuvale nadzorne snimke i spriječilo zataškavanje. Da obitelj nije bila ustrajna u zahtjevu da vidi Kristijanovo tijelo, što bi se dogodilo?!