ovo su njihovi zahtjevi
Udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: "Zašto laže da nije znala za slučaj?"
"Zgroženi smo lažima i obmanama koje svakodnevno slušamo od vladajućih! U izravnom kontaktima s odvjetnikom obitelji došli smo do niza šokantnih zaključaka i neodgovorenih pitanja", priopćili su iz Hrvatske udruga za promicanje prava pacijenata.
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Njihovo priopćenje prenosimo u cijelsti:
"Zašto ministrica laže da nije znala za slučaj?! Odvjetnik je Ministarstvo zdravstva obavijestio odmah – upravo zato da se ne bi sakrili ili uništili dokazi, da bi se sačuvale nadzorne snimke i spriječilo zataškavanje. Da obitelj nije bila ustrajna u zahtjevu da vidi Kristijanovo tijelo, što bi se dogodilo?!
Ministarstvo je bilo službeno obaviješteno! Ministrica, kao odgovorna osoba, morala je znati. Ako je vlastiti kabinet o tome nije obavijestio, to šalje zastrašujuću poruku o njihovom radu, disfunkciji i potpunom rasulu. Očito i u samom Ministarstvu zdravstva postoji - lista čekanja!
Zbog besramnih laži i pod pritiskom ogorčenih pacijenata, ZAHTIJEVAMO HITNU I NEOPOZIVU OSTAVKU!
Druga, nipošto manje bitna stvar: Zašto na davanje iskaza nisu pozvani svi koji su bili prisutni u sobi?! Svi su oni svjedoci! Svojim nečinjenjem i neposlušnim promatranjem izravno su pomogli ovom zvjerskom činu jer nisu spriječili ubojstvo!
NAŠI ZAHTJEVI:
Od DORH-a zahtijevamo hitno proširenje istrage na sve osobe koje su bile u sobi!
Od uprave bolnice i Ministarstva zdravstva zahtijevamo trenutnu ostavku!
Od pacijenata i građana zahtijevamo da se pobune i konačno kažu: DOSTA!
"Osobe s mentalnim poteškoćama sustavno se zlostavljaju"
Ovo nije izoliran incident — ovo je višegodišnja praksa! Osobe s mentalnim poteškoćama sustavno se zlostavljaju, a prema njima se postupa na krajnje nečovječan način, gazeći im osnovno ljudsko dostojanstvo. Pitamo se: Što bi bilo da nije bilo snimki nadzornih kamera? Da obitelj nije bila nepokolebljiva, bi li istina ikada izašla na vidjelo?!
Čast iznimkama – predanim liječnicima i medicinskim sestrama koji nadljudskim snagama pokušavaju održati ovaj sustav na životu. No, sustav se raspao. Danas sa sigurnošću možemo poručiti samo jedno: tko može svog člana obitelji više ikada dati na liječenje u hrvatsku bolnicu! Izgubili smo svako povjerenje.
Porazno je i žalosno što u Hrvatskoj nema mjesta za pravdu i što se svaka nepravda mora rješavati u Bruxellesu ili na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu.
Vrijeme je da se konačno izborimo za svoja prava! Zajedno s odvjetnikom obitelji učinit ćemo sve što je u našoj moći da pred licem pravde odgovaraju svi koji su sudjelovali u ovom zločinu!"
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