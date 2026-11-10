POGON ZA PRERADU MULJA
Tvrtka Ivana Vrdoljaka zatvara pogon u Belišću, najavljene sudske tužbe
Tvrtka Livit, u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka, odlučila je zatvoriti svoj pogon za preradu otpadnog mulja u Belišću te je pokrenula pravne korake protiv Belišća i gradskog komunalnog poduzeća Kombel, izvijestila je u utorak uprava Livita.
Oglas
Odluku o zatvaranju pogona Hini je potvrdio Ivan Vrdoljak ustvrdivši kako su na takav potez bili primorani zbog odluke belišćanske gradonačelnice Ivane Jerbić i Kombela o jednostranom raskidu ugovora o dosadašnjoj suradnji.
Dodao je kako će takva odluka za posljedicu imati i otkazivanje ugovora o radu za deset zaposlenika, što će stupiti na snagu od 1. prosinca, a radnicima će biti isplaćene plaće i otpremnine.
Vrdoljak kaže kako je zbog jednostranog raskida ugovora i radi zaštite svojih interesa, posebice dosad uloženih sredstava, Livit tužio Belišće i Kombel. U pitanju su višemilijunski iznosi, a Livit ima i velike kreditne obveze kao posljedicu zatvaranja postrojenja.
Smatra upitnim gdje će od sada preuzimati i zbrinjavati otpadni mulj iz pročistača otpadnih voda u Belišću, Osijeku i drugih slavonskih gradova.
Županija oduzela dozvolu za rad
Nakon višegodišnjih pritužbi građana zbog neugodnih mirisa iz pogona za preradu otpadnog mulja i postupka kojim je utvrđeno da neki materijali na toj lokaciji imaju opasna svojstva, Osječko-baranjska županija je u rujnu oduzela dozvolu za rad Livitu.
Tvrtka je na tu odluku uložila žalbu, o kojoj će odlučivati Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Grad Belišće pozdravio zatvaranje postrojenja
Iz Gradske uprave Belišća pozdravili su najavu Livita o prestanku rada postrojenja u tome gradu, smatrajući je prvim velikim rezultatom višegodišnjih nastojanja građana i Gradske uprave da se riješi problem neugodnih mirisa.
Gradonačelnica Jerbić priopćila je kako je Grad kontinuirano prijavljivao nepravilnosti Državnom inspektoratu, slao dopise Osječko-baranjskoj županiji i nadležnom ministarstvu, a s Livitom su vodili ozbiljne pregovore o pronalaženju pravno održivog i efikasnog rješenja.
Ističe kako napori Gradske uprave nikada nisu bili usmjereni protiv radnika, nego protiv problema koji godinama utječe na kvalitetu života tisuća sugrađana. Osvrćući se na tužbe koje je najavio Livit, Jerbić kaže kako su to i očekivali.
"Za sva sporna pitanja postoje institucije i pravni mehanizmi, ako je cijena borbe za kvalitetniji život građana Belišća nastavak pravnih postupaka, od njih nećemo bježati", poručila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas