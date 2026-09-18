ODLUKA ŽUPANIJE
Tvrtki bivšeg ministra Vrdoljaka ukinuta dozvola za gospodarenje otpadom u Belišću
Osječko-baranjska županija (OBŽ) ukinula je, nakon ispitnog postupka i ocjene prikupljenih dokaza, tvrtki "Livit", nekadašnjeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, dozvolu za gospodarenje otpadom, izvijestio je u petak ured županice Nataše Tramišak.
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Odluka o ukidanju dozvole donesena je 17. rujna, nakon provedenog ispitnog postupka i očevida koji je na lokaciji obavljen 11. rujna.
Problem je otvoren nakon što je u prvoj polovici kolovoza Grad Belišće, slijedom prijave građana, Državnoj inspekciji dostavio dopis i zapisnik komunalnog redara. Terenskim obilaskom utvrđeno je da se na katastarskoj čestici 511/1 u k.o. Valpovo, koju LIVIT koristi za obavljanje svoje djelatnosti, nalazi velika količina materijala nepoznatog sastava i porijekla.
Kako navodi Osječko-baranjska županija, materijal je srušio ogradu oko parcele, a njegov se dio urušio i u oborinski kanal.
Grad Belišće potom je predložio Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije da preispita dozvolu izdanu LIVIT-u za oporabu neopasnog otpada postupcima R3, R5 i R13 na lokaciji Starovalpovački put 65a u Belišću.
Upravni spor između Ministarstva i tvrtke
Početkom rujna Županija je zaprimila i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim je utvrđeno da materijali RECIT-ERK 01 i RECIT-ERK 02 imaju opasna svojstva. Ministarstvo je to utvrdilo još 25. prosinca 2025. godine, zbog čega ti materijali moraju biti brisani iz očevidnika ukidanja statusa otpada i više se ne mogu tretirati kao građevinski materijal.
U priopćenju Županije navodi se i da je između Ministarstva i LIVIT-a u tijeku upravni spor.
U postupku je Osječko-baranjska županija pribavila dokumentaciju Grada Belišća, Grada Valpova, KOMBEL-a, Ministarstva te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije, kao i očitovanja tvrtke LIVIT.
Posebno su provjeravani status materijala RECIT-ERK 01 i RECIT-ERK 02, način na koji se materijal drži na lokaciji te usklađenost stvarnog stanja s dozvolom i Elaboratom gospodarenja otpadom.
Na temelju prikupljenih dokaza Županija je donijela rješenje kojim se LIVIT-u ukida dozvola za gospodarenje otpadom. Tvrtka ima rok od dva tjedna za podnošenje žalbe na doneseno rješenje.
Prema pisanju medija protiv te je tvrtke Državni inspektorat podnio osječkom Općinskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu zbog sumnje u kršenje Zakona o gospodarenju otpadom. Građani Belišća i razne ekološke udruge već su u više navrata upozoravali na neugodne mirise, koji se šire s lokacije koju ta tvrtka koristi za preradu otpadnog mulja.
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