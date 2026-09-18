Tvrtki bivšeg ministra Vrdoljaka ukinuta dozvola za gospodarenje otpadom u Belišću

Početkom rujna Županija je zaprimila i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim je utvrđeno da materijali RECIT-ERK 01 i RECIT-ERK 02 imaju opasna svojstva. Ministarstvo je to utvrdilo još 25. prosinca 2025. godine, zbog čega ti materijali moraju biti brisani iz očevidnika ukidanja statusa otpada i više se ne mogu tretirati kao građevinski materijal.