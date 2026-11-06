ODRŽAVA SE UTRKA
U nedjelju će biti obustavljen tramvajski promet u Zagrebu
Zbog održavanja utrke "Zagrebački noćni cener" u nedjelju od 18:30 do 20:15 sati bit će obustavljen tramvajski promet u dijelu središta Zagreba, zbog čega će šest tramvajskih linija prometovati izmijenjenim trasama, priopćio je ZET.
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Tramvajski promet bit će obustavljen Ilicom, od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanskom ulicom, Savskom cestom sjeverno od Vodnikove, Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom ulicom i Zrinjevcem.
Zbog toga će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.
Linija 6 prometovat će od Črnomerca preko Ulice Republike Austrije, Jukićeve, Glavnog kolodvora i Autobusnog kolodvora do Sopota, a linija 11 od Črnomerca preko Ulice Republike Austrije, Jukićeve, Glavnog kolodvora, Draškovićeve i Vlaške do Dupca.
Linija 12 vozit će od Ljubljanice preko Savske, Ulice grada Vukovara i Držićeve do Dubrave, dok će linija 13 prometovati od Kvaternikova trga preko Trga žrtava fašizma, Glavnog kolodvora, Vodnikove, Savske i Ulice grada Vukovara do Žitnjaka.
Linija 14 prometovat će od Mihaljevca preko Draškovićeve, Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske do Zapruđa, a linija 17 od Prečkog preko Savske, Vodnikove, Glavnog kolodvora i Ulice kneza Mislava do Borongaja.
Iz ZET-a su najavili i da će u 18:55 sati tramvajski promet Draškovićevom ulicom i preko Trga žrtava fašizma biti nakratko obustavljen, do prolaska svih trkača.
ZET je korisnike zamolio za razumijevanje.
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