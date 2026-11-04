Prometni kaos u Zagrebu, preusmjereno čak pet tramvajskih linija

Ilustracija: Marko Seper /PIXSELL

Zbog prometne nesreće koja se dogodila na križanju Avenije Marina Držića i Branimirove ulice u smjeru sjevera došlo je do velikog zastoja tramvajskog prometa.

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Kako je objavio ZET, preusmjereno je čak pet tramvajskih linija.

Linija 2 prometuje preko Ulice grada Vukovara u smjeru Črnomerca.

Linija 5 prometuje preko Vodnikove - Glavnog kolodvora i Branimirove dalje na svoju uobičajenu trasu.

Linija 6 prometuje produženo preko Avenije Dubrovnik Jadranskog mosta te Savskom, Jukićevom i Ulicom Republike Austrije do Črnomerca.

Linija 7 sa Savskog mosta produžuje Savskom cestom do Vodnikove te preko Glavnog kolodvora i Branimirove dalje na svoju redovnu trasu.

Linija 8 prometuje preusmjereno na Zapadni kolodvor.

U promet uključen autobus koji prometuje od Zapruđa do Ulice grada Vukovara.