U Saboru obilježena 35. obljetnica pogibije Blage Zadre, obitelj uputila emotivne poruke

Lekcije koje je ispisao general Zadro u najtežim danima naše novije povijesti ostaju trajno zapisane za naše i buduće generacije, naglasio je. „To su lekcije domoljublja, spremnosti na žrtvu, ljudskosti i hrabrosti. Sve su to osobine koje je imao Blago Zadro i vječno smo mu zahvalni", rekao je Medved. Naglasio je kako su današnje sjećanje u Saboru i sutrašnje u Vukovaru, jasna potvrda da je u svijesti hrvatskog naroda itekako zapisana i sačuvana činjenica o ulozi i doprinosu generala Blage Zadre u Domovinskom ratu.