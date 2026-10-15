HEROJ DOMOVINSKOG RATA
U Saboru obilježena 35. obljetnica pogibije Blage Zadre, obitelj uputila emotivne poruke
U Hrvatskom saboru obilježena je 35. obljetnica pogibije general-bojnika Blage Zadre, ispred njegove biste položeni su vijenci i zapaljenje svijeće, uz poruku da je "u svijesti hrvatskog naroda itekako zapisana i sačuvana činjenica o njegovoj ulozi i doprinosu u Domovinskom ratu".
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Članovi obitelji, saborsko izaslanstvo predvođeno potpredsjednicima Sabora Željkom Reinerom i Ivanom Penavom, s predstavnicima brojnih stranaka te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved odali su počast Blagi Zadri, ubijenom na Trpinjskoj cesti 16. listopada 1991. godine.
Nakon memorijalne ceremonije udovica Kata Zadro, vidno dirnuta, novinarima je kazala – "zahvalite svima koji cijene i poštuju hrvatske branitelje”. „Stvorili smo Hrvatsku i trebamo je čuvati da je imamo zauvijek jer su to zaslužili. Na današnji dan mi je teško, ali lijepo je kad se sjete i kada se poklone mrtvima”, kratko je poručila.
Tomislav Zadro, saborski zastupnik HDZ-a, zahvalio je svim zastupnicima koji su danas odali počast, zapalili svijeće i položili vijenac njegovu ocu Blagi Zadri i svim hrvatskim braniteljima.
„Svi govore da je Blago heroj, ali za mene je samo otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina”, izjavio je.
Ministar Medved istaknuo je kako su, unatoč proteku vremena, i danas svježa sjećanja na Zadru i sav doprinos koji je dao za slobodu Hrvatske, u obrani grada heroja Vukovara, u obrani domovine Hrvatske.
Medved: Lekcije domoljublja, ljudskosti i hrabrosti
Lekcije koje je ispisao general Zadro u najtežim danima naše novije povijesti ostaju trajno zapisane za naše i buduće generacije, naglasio je. „To su lekcije domoljublja, spremnosti na žrtvu, ljudskosti i hrabrosti. Sve su to osobine koje je imao Blago Zadro i vječno smo mu zahvalni", rekao je Medved. Naglasio je kako su današnje sjećanje u Saboru i sutrašnje u Vukovaru, jasna potvrda da je u svijesti hrvatskog naroda itekako zapisana i sačuvana činjenica o ulozi i doprinosu generala Blage Zadre u Domovinskom ratu.
Suborac Blage Zadre, danas zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, kazao je da mu obilježavanje njegove pogibije puno znači jer je bio njegov vojnik u Turbo vodu. Istaknuo je da je 16. listopada 1991. godine bio u istoj ulici u kojoj je Zadro ubijen te da svake godine na taj datum odlazi na Trpinjsku cestu.
„Njegove legendarne izjave da nijedan tenk i nijedan vojnik neće proći na Trpinjskoj cesti su se i obistinile, nijedan vojnik nije prošao dok je on bio živ", rekao je Mlinarić.
Prisjetio se kako je Turbo vod prvi došao i izvukao Zadru mrtvog, pri čemu je poginuo pripadnik Turbo voda Zvonko Mlinarić. "Svih 18 momaka koji su bili pripadnici tog voda bi poginuli, ne bi ga ostavili ni mrtvog”, istaknuo je Mlinarić.
Po njemu, to je pokazalo zajedništvo i veličinu Blage Zadre i koliko su ga cijenili, "prvo kao prijatelja, pa onda kao oca, a onda kao zapovjednika'.
Taj je dan zlatnim slovima upisan u vukovarsku i povijest Domovinskog rata, poručio je Mlinarić, naglasivši da, dok je Zadro bio živ, a ni kasnije, u paklu Vukovara njegovi vojnici nisu počinili nijedan ratni zločin.
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