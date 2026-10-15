novo istraživanje
Masna hrana mogla bi imati neočekivanu ulogu u liječenju raka: Znanstvenici iznenađeni rezultatima
Postoje indicije da konzumacija određene hrane koja se uobičajeno smatra nezdravom jer je masna i doprinosi povećanju kilograma može doprinijeti boljem odgovoru na tretmane protiv karcinoma, zaključio je tim stručnjaka s kanadskog sveučilišta McGill.
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Objavljeni u znanstvenom časopisu Nature, rezultati istraživanja upućuju na to da bi neka jela za koja se smatra da debljaju mogla utjecati na crijevni mikrobiom na način koji poboljšava odgovor na imunoterapiju.
„Naši su nalazi bili iznenađujući jer su ukazali na dobrobiti nekih režima prehrane za koje se smatra da uzrokuju dobivanje kilograma”, izjavila je Daniela Quail, izvanredna profesorica na Odsjeku za fiziologiju Sveučilišta McGill.
No, umjesto da pacijentima preporučuju konzumaciju masne hrane, znanstvenici se nadaju da će identificirati korisne spojeve koje proizvodi crijevni mikrobiom kako bi se njihove dobrobiti u budućnosti mogle sigurno iskoristiti u terapijama.
Sa Sveučilišta McGill istaknuli su da je pretilost općenito povezana s većom učestalošću raka i višom stopom smrtnosti od te bolesti. Ipak, postoje pokazatelji da pacijenti oboljeli od raka s visokim indeksom tjelesne mase „često bolje reagiraju na inhibitore imunoloških kontrolnih točaka”.
"Odnos režima prehrane i tretmana protiv raka kompleksniji je od jednostavne poruke da se treba zdravo hraniti i vježbati", pojasnila je Quail, glavna istraživačica u Institutu za rak Rosalind & Morris Goodman.
„Ponovno raste zanimanje za prilagođavanje prehrane radi smanjenja rizika od raka i poboljšanja ishoda liječenja, kao dijela personalizirane medicine”, naveli su istraživači u svom znanstvenom radu.
Quail i njezini kolege upozorili su da prividni paradoks ne znači da bi ljudi trebali zaključiti da je režim prehrane bogat mastima zdrav.
Stoga su pozvali na dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo na koji su način međusobno povezani masti, crijeva i bolesti kako bi se liječenje moglo poboljšati.
Godine 2025. tim znanstvenika sa Sveučilišta u Lundu objavio je rezultate istraživanja koji upućuju na to da bi masni sir mogao smanjiti vjerojatnost razvoja demencije.
Ranije ove godine znanstvenici sa Sveučilišta u Readingu ukazali su na razliku između prirodno prisutnih transmasnih kiselina u mliječnim proizvodima i znatno manje zdravih, industrijski prerađenih inačica.
Druga su istraživanja pokazala da biljne alternative mliječnim proizvodima teško mogu dosegnuti njihovu hranjivu vrijednost u izvornom obliku.
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