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Žena koja je obletjela Mjesec i ušla u povijest iznenada se povlači iz službe: Poznat i razlog
Samo šest mjeseci nakon povijesnog putovanja oko Mjeseca, američka astronautkinja Christina Koch završava karijeru aktivne astronautkinje.
NASA je priopćila da će jedna od najpoznatijih žena u povijesti istraživanja svemira preuzeti novu, visoku dužnost u američkoj svemirskoj agenciji, čime završava poglavlje njezine karijere obilježeno rekordima i pionirskim misijama.
Koch će od 1. studenoga obnašati dužnost vršiteljice dužnosti zamjenice glavnog inženjera NASA-e. Na toj će poziciji biti odgovorna za potporu nadzoru tehničkih sustava, provjeru spremnosti svemirskih misija i unaprjeđenje inženjerskih standarda.
Promjena dužnosti podrazumijeva i prelazak u kategoriju astronauta na rukovodećim položajima, što znači da više neće moći biti raspoređena na buduće svemirske letove.
Nova dužnost dolazi nakon njezine iznimno važne uloge u misiji Artemis II, tijekom koje su se ljudi u travnju 2026. godine prvi put nakon više od pola stoljeća ponovno uputili u blizinu Mjeseca.
Žena koja je pomicala granice istraživanja svemira
Christina Koch bila je dio četveročlane posade svemirske letjelice Orion, zajedno s američkim astronautima Reidom Wisemanom i Victorom Gloverom te Kanađaninom Jeremyjem Hansenom.
Misija Artemis II započela je 1. travnja 2026. godine, a završila je deset dana poslije, kada se kapsula sigurno spustila u Tihi ocean. Tijekom putovanja astronauti su obletjeli Mjesec, ali nisu sletjeli na njegovu površinu.
Bio je to prvi let ljudi izvan niske Zemljine orbite još od misije Apollo 17 iz 1972. godine. Posada je tijekom putovanja postavila i novi rekord u udaljenosti koju su ljudi dosegnuli od Zemlje, nadmašivši postignuće astronauta misije Apollo 13 iz 1970. godine.
Međutim, povijesni let oko Mjeseca nije jedino postignuće po kojem će Koch ostati zapamćena.
Još 2019. godine provela je 328 uzastopnih dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji, čime je postavila rekord za najdulji pojedinačni boravak žene u svemiru.
Tijekom te misije sudjelovala je i u prvim svemirskim šetnjama koje su u potpunosti izvele žene, zajedno s astronautkinjom Jessicom Meir.
Svi članovi posade Artemisa II dobili nove uloge
Zanimljivo je da Christina Koch nije jedina članica povijesne misije Artemis II koja je nakon povratka na Zemlju promijenila profesionalni status.
Zapovjednik misije Reid Wiseman i pilot Victor Glover u rujnu su dobili status astronauta emeritusa, što podrazumijeva nastavak suradnje s NASA-om kroz savjetovanje, mentorstvo i prenošenje iskustava budućim generacijama.
Glover će, osim toga, raditi i na Kalifornijskom državnom politehničkom sveučilištu.
Četvrti član posade, kanadski astronaut Jeremy Hansen, prešao je u pričuvni sastav Kraljevskog kanadskog ratnog zrakoplovstva, u kojem ima čin pukovnika.
Tako su svi članovi posade koja je obilježila povratak čovječanstva u blizinu Mjeseca dobili nove profesionalne uloge samo nekoliko mjeseci nakon završetka misije.
NASA već priprema nove misije
Iako više neće sudjelovati u svemirskim letovima, Koch će i dalje imati važnu ulogu u budućnosti američkog svemirskog programa.
Prije nego što je 2013. godine izabrana za astronautkinju, radila je kao inženjerka elektrotehnike u NASA-inu centru Goddard, gdje je sudjelovala u razvoju znanstvenih instrumenata za svemirske misije. Iskustvo je stjecala i radeći u ekstremnim uvjetima na Antarktici i Arktiku.
Ravnatelj NASA-e Jared Isaacman istaknuo je da Koch posjeduje rijetku kombinaciju praktičnog iskustva u svemiru i stručnog znanja potrebnog za razvoj složenih svemirskih sustava.
Na novoj će dužnosti zamijeniti Katherine Van Hooser, koja odlazi u mirovinu nakon više od 35 godina rada u NASA-i.
Američka svemirska agencija u međuvremenu priprema nastavak programa Artemis. Misija Artemis III planirana je za 2027. godinu i trebala bi uključivati testiranje spajanja svemirskih letjelica u niskoj Zemljinoj orbiti.
Slijetanje astronauta na površinu Mjeseca predviđeno je u sklopu misije Artemis IV, koja je trenutačno planirana za 2028. godinu.
Za Christinu Koch to znači da će, umjesto iz svemirske kapsule, buduća velika postignuća NASA-e pratiti s rukovodeće inženjerske pozicije, sudjelujući u pripremi tehnologija koje bi jednog dana trebale omogućiti i ljudske misije na Mars.
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