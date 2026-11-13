Upozorenje psihijatara: Zbog postupaka pojedinaca se ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija

Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorava da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija.

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Fizičko sputavanje pacijenata nikada ne smije biti prvi izbor, a ništa ne može opravdati primjenu prekomjerne sile ili neprimjereno postupanje prema pacijentima, ističe se u priopćenju Društva povodom smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša.

Hrvatsko psihijatrijsko društvo izrazilo je sućut obitelji preminulog pacijenta te podržalo potpuno rasvjetljavanje okolnosti događaja i sankcioniranje svih odgovornih.

Iz Društva ističu da javnost najčešće vidi samo završni čin, odnosno fizičko sputavanje pacijenta, dok pokušaji razgovora, smirivanja i uvjeravanja pacijenta da prihvati liječenje uglavnom ostaju nevidljivi.

"Fizičko sputavanje nikada ne bi smjelo biti prvi izbor"

Zdravstveni djelatnici pritom se ponekad suočavaju s teško uznemirenim pacijentima koji pružaju snažan otpor, uz rizik od ozbiljnih ozljeda za obje strane.

"Ništa od navedenoga ne može biti opravdanje za primjenu prekomjerne sile ili neprimjereno postupanje prema pacijentu. Fizičko sputavanje nikada ne bi smjelo biti prvi izbor", poručuju psihijatri.

Naglašavaju da sputavanje može biti nužna mjera zaštite samo kada su iscrpljene druge mogućnosti i postoji neposredna opasnost, uz poštovanje prava i dostojanstva pacijenata te zakonskih propisa i stručnih smjernica.

Društvo upozorava i da javne izjave koje potiču nepovjerenje prema psihijatrijskom liječenju mogu dodatno povećati strah pacijenata i otežati uspostavljanje terapijskog povjerenja.

Smatraju da se tragični događaj ne smije koristiti za diskreditiranje psihijatrijske struke niti za stigmatizaciju osoba s duševnim smetnjama.

Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo, dok su ravnateljica Klinike i njezini najbliži suradnici podnijeli ostavke.