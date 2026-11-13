Andrej Plenković o smrti pacijenta u Jankomiru: Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti

"Svjesno smo raspravu odgodili za iduće Vijeće. Ta rasprava slijedi u studenome. Imali smo je i prošle godine. Hrvatska je solidarna s Ukrajinom, neke zemlje iz svojih razloga ne žele u tome sudjelovati. Ukupan okvir pregovora je još dovoljno daleko da ne dođe do odgađanja konačnih dogovora. Nama je jedino bitno da Hrvatska i dalje ima značajna sredstva i da budemo u značajnom plusu."