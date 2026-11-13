DUBLIN
Andrej Plenković o smrti pacijenta u Jankomiru: Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti
Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije u Dublinu, gdje boravi na samitu čelnika Europske unije. Glavna tema bila je Ukrajina.
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"Bitno je da imamo jasna načela i principa. Ključna stvar za Ukrajinu, Europsku uniju i načela međunarodnog prava je poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. Najbitnije je vratiti okupirane dijelove Ukrajini", kazao je Plenković pa se osvrnuo oko izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza i financiranja Ukrajine iz proračuna EU-a dok traje rat:
"Svjesno smo raspravu odgodili za iduće Vijeće. Ta rasprava slijedi u studenome. Imali smo je i prošle godine. Hrvatska je solidarna s Ukrajinom, neke zemlje iz svojih razloga ne žele u tome sudjelovati. Ukupan okvir pregovora je još dovoljno daleko da ne dođe do odgađanja konačnih dogovora. Nama je jedino bitno da Hrvatska i dalje ima značajna sredstva i da budemo u značajnom plusu."
Komentirao je i Crnu Goru, odnosno poglavlje koje će se zatvoriti ako ispuni obveze prema Hrvatskoj.
"Dosad smo poduprli zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja. Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje europskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31."
Na kraju je komentirao smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša, kroz kontekst današnjih ostavku u upravnom vijeću bolnice Sveti Ivan.
"Doživjeli smo evoluciju stajališta gradskih vlasti i upravnog vijeća. Najprije su podržavali ravnateljicu pa je ona dala ostavku, koju potom podržavaju. Podržavali su i upravno vijeće, koje je potom dalo ostavke", zaključio je premijer Andrej Plenković.
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